打完2劑中國疫苗仍確診 中國CDC主任：要補第3針！

中國疾控中心主任高福。（中央社）

2021/03/23 15:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其、巴西和智利在接種中國科興疫苗後，確診率不減反增，而中國也傳出西安市第八醫院封閉隔離病區劉姓檢驗師近期確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），但在中鏢前，她已經接種2劑中國國產疫苗。在中國「韭菜」對祖國疫苗產生信心危機之際，中國疾控中心主任高福回表示，可能需要補第3針！

綜合中媒報導，西安市人民政府指出，2020年12月25日，屬於重點人群的劉某接種了第1劑疫苗，1月底2月初的時候，她就已經接種完2劑疫苗了，但對於為什麼還會中鏢，大家也不清楚。

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關於這個問題，高福近日接受央視新聞《相對論》記者採訪時，提出3種可能。

高福說：「打了疫苗以後體內產生抗體，但病毒感染在呼吸道，體內抗體可能對防止呼吸道感染不那麼好，這是一種可能；少數人屬於新冠疫苗接種不反應者，由於新冠疫苗剛剛開始接種，不反應人群的占比還沒有統計出，這也是一種可能；第3種可能是打了2針滅活疫苗，抗體滴度不夠，可能需要補第3針。」

高福絕口不提中國疫苗的效力疑慮，目前多個選用中國製疫苗的國家，包括智利、巴西及土耳其，竟然沒有像英美等國出現立竿見影壓下疫情的效果，施打疫苗以來確診人數反而急升，阿拉伯聯合大公國有部份人則在接種中國國藥疫苗後抗體不足或無反應，要打第3劑。

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