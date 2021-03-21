為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    身體最誠實！ 柬總理誇「中國的最安全」卻帶頭打AZ疫苗

    柬埔寨總理韓森4日帶頭接種AZ疫苗。（法新社）

    柬埔寨總理韓森4日帶頭接種AZ疫苗。（法新社）

    2021/03/21 16:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕柬埔寨上月接受60萬劑中國國藥集團（Sinopharm）捐贈的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）苗疫後，另外向中國採購的一批科興（Sinovac）疫苗將於3月26日運抵，對此首相韓森直誇「中國疫苗最安全」，但事實上，他自己卻帶頭接種牛津AZ疫苗，不願當中國疫苗的白老鼠。

    親中華文網媒《多維新聞》引述柬埔寨《柬中時報》3月19日報導，韓森當天就柬埔寨社區疫情傳播事件和接種武肺疫苗計畫發表重要講話。他透露，柬埔寨向中國訂購的一批科興疫苗將於3月26日運抵。他稱，「中國疫苗是最安全的，至今，所有接種者無不良反應。」

    韓森嘴巴雖然這麼說，但事實上，一向親中的韓森去年12月已直言，他只會使用國際認可的疫苗，更說「柬埔寨不是垃圾桶，也不是疫苗實驗場」，間接反映了對中國疫苗的不信任。

    中國國藥集團捐贈的60萬疫苗，2月10日在柬埔寨啟動接種計畫。不過韓森當時並沒有隨同兒子和幕僚一起接種，而是由副總理兼國防部長迪班代他挨了第一針中國疫苗。

    柬埔寨透過「武漢肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）分配的第一批32萬4000劑的AZ疫苗，本月2日晚間運抵金邊國際機場，韓森4日即帶頭接種，還不忘豎起大拇指稱讚。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大規模接種中國科興疫苗 智利確診數暴增3成
    2021/03/21 15:14

    大規模接種中國科興疫苗 智利確診數暴增3成
    香港71宗疫苗接種異常案例 69宗與中國科興疫苗有關
    2021/03/12 23:12

    香港71宗疫苗接種異常案例 69宗與中國科興疫苗有關

    台中最強買房熱區 北屯機捷特區漲聲起
    武漢肺炎》67歲男地鐵站內暈厥命危 月初曾施打中國科興疫苗
    2021/03/11 21:11

    武漢肺炎》67歲男地鐵站內暈厥命危 月初曾施打中國科興疫苗
    武漢肺炎》曾施打中國科興疫苗 香港再添1死1命危
    2021/03/11 19:01

    武漢肺炎》曾施打中國科興疫苗 香港再添1死1命危
    國際今日熱門
    介入緬甸危機？ 聯合國官員：緬甸人想見到維和部隊
    2021/03/20 19:17

    介入緬甸危機？ 聯合國官員：緬甸人想見到維和部隊

    讚台灣等國貢獻全球防疫 多倫多醫學教授：不給病毒變異機會
    2021/03/20 17:31

    讚台灣等國貢獻全球防疫 多倫多醫學教授：不給病毒變異機會

    澳洲東岸暴雨又龍捲風 政府緊急疏散15區民眾
    2021/03/20 17:30

    澳洲東岸暴雨又龍捲風 政府緊急疏散15區民眾

    日本東北晚間發生規模7.2地震 已發海嘯警報
    2021/03/20 18:40

    日本東北晚間發生規模7.2地震 已發海嘯警報

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播