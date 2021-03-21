身體最誠實！ 柬總理誇「中國的最安全」卻帶頭打AZ疫苗

柬埔寨總理韓森4日帶頭接種AZ疫苗。（法新社）

2021/03/21 16:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕柬埔寨上月接受60萬劑中國國藥集團（Sinopharm）捐贈的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）苗疫後，另外向中國採購的一批科興（Sinovac）疫苗將於3月26日運抵，對此首相韓森直誇「中國疫苗最安全」，但事實上，他自己卻帶頭接種牛津AZ疫苗，不願當中國疫苗的白老鼠。

親中華文網媒《多維新聞》引述柬埔寨《柬中時報》3月19日報導，韓森當天就柬埔寨社區疫情傳播事件和接種武肺疫苗計畫發表重要講話。他透露，柬埔寨向中國訂購的一批科興疫苗將於3月26日運抵。他稱，「中國疫苗是最安全的，至今，所有接種者無不良反應。」

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韓森嘴巴雖然這麼說，但事實上，一向親中的韓森去年12月已直言，他只會使用國際認可的疫苗，更說「柬埔寨不是垃圾桶，也不是疫苗實驗場」，間接反映了對中國疫苗的不信任。

中國國藥集團捐贈的60萬疫苗，2月10日在柬埔寨啟動接種計畫。不過韓森當時並沒有隨同兒子和幕僚一起接種，而是由副總理兼國防部長迪班代他挨了第一針中國疫苗。

柬埔寨透過「武漢肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）分配的第一批32萬4000劑的AZ疫苗，本月2日晚間運抵金邊國際機場，韓森4日即帶頭接種，還不忘豎起大拇指稱讚。

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