9天3死！「不會考慮施打中製疫苗」 美媒揭港人心聲

中製科興疫苗在香港開放施打後，9天內傳出3起死亡個案，還有3人施打後送院治療，情況令人憂心。（美聯社）

2021/03/11 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）近日疫情有上升趨勢，香港政府在缺乏第3期臨床數據的狀況下，於2月中批准了中製科興疫苗的緊急使用，但從3月起，香港9天內竟傳出3起施打疫苗致死的個案，還有3起送院治療，市民也傾向施打德製BioNTech疫苗。

根據美媒《美國之音》報導，香港政府於上月18日宣布批准中製科興疫苗在香港緊急使用，讓該疫苗成為繼德製BioNTech疫苗後，第二款獲得正式批准的疫苗，但由於100萬劑科興疫苗率先由北京送抵香港，因此成了香港民眾第一款施打的武肺疫苗。

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報導提到，截至本月8日，短短9日內香港就傳出了3起接種中製科興疫苗後死亡的個案，第一起是63歲老翁，接種疫苗後出現急性呼吸困難，就醫後2天不幸離世，第二起則是55歲婦人，接種科興疫苗後因急性心肌梗塞去世，第三起去世的則是71歲老翁，另外還有3人施打中製疫苗後送院治療。

報導指出，香港政府疫苗專家委員會多次重申，施打疫苗後離世的死者皆罹患慢性病，認為死因和施打疫苗沒有直接關聯性，不願停止中製科興疫苗的施打計劃，甚至還納入了更多職業別的員工接種，至本月10日起預計會有130萬人符合疫苗接種資格。

報導還說，香港疫情專家袁國勇育本月7日率先施打德製BioNTech疫苗，是考量他需常出入高風險場所，才選擇施打保護性較強的疫苗。一位24歲的周先生也呼應他的選擇，認為專家施打的疫苗會提高信心；另一位82歲李先生則提到中國的毒奶粉問題及中製疫苗負面新聞，因此不會考慮施打。

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