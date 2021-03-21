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    大規模接種中國科興疫苗 智利確診數暴增3成

    中國利用科興疫苗，發動一波波「疫苗外交」攻勢，卻傳出智利全國大規模施打後，確診病例暴增。（法新社）

    中國利用科興疫苗，發動一波波「疫苗外交」攻勢，卻傳出智利全國大規模施打後，確診病例暴增。（法新社）

    2021/03/21 15:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國高調利用科興生物公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」（CoronaVac），展開一波波「疫苗外交」攻勢，但科興疫苗有效率僅5成多，有效與否完全碰運氣。目前傳出，全球接種率排名第3的智利，在大規模施打科興疫苗後，新增確診個案不跌反升，過去7天平均每日新增超過5000宗病例，確診激增30%，致使病床供應緊張，首都聖地亞哥近日就將封城。

    據報導，智利在去年12月底開打，當初只打輝瑞/BNT，但極少人接種，直到2月初，接種率只有0.4%。整合各國官方接種數據的「Our World In Data」網站指出，智利2月初起，大規模施打中國科興疫苗，首兩針接種率分別急升至逾25%和10%，接種率目前僅次於以色列和阿拉伯聯合大公國，當中逾90%人都是打科興。

    但同一時間，當地每日確診卻不跌反升，由2月初約4000宗升至近期約5000宗，升幅近30%。

    已預先接種輝瑞/BNT的香港醫科生部落客「No Stake 醫學生」指出，美國、英國和以色列只接種歐美製的莫德納、輝瑞/BNT、阿斯特捷利康（AZ）或嬌生疫苗，疫情都明顯緩和。不過90%疫苗都打科興的智利，過去1個月確診卻不跌反升。

    他引述引述數據指出，指即使只打1劑輝瑞/BNT，保護率已逾80%，仍遠勝科興的50%。

    英美和以色列都是去年12月中開打，1月起陸續打完2針，美國施打莫德納和輝瑞/BNT的人各佔近半，首兩針接種率分別逾20%和10%，每日確診由1月初約25萬宗，遽降80%至目前約5萬宗；首兩針接種率分別逾30%和2%的英國，每日確診也由1月初近6萬宗，大減90%至目前少於1萬宗。首兩針接種率分別逾60%和50%的以色列，每日確診也由1月初約8500宗，大減75%至目前約2500宗。

    巴西1月公佈的新數據顯示，科興疫苗有效率只有50.4%，這種採用傳統方式製造的滅活疫苗，優勢在於它能夠在常規冰箱溫度下（2至8度）保存，更易於運送與儲放在簡陋地區，讓中國得以用來對貧窮國家施展「疫苗外交」，但不需超低溫保存的特性，也讓假冒的科興疫苗在中國四處流竄，甚至外流到海外市場。

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