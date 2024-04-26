偷運北韓軍火 俄貨輪停靠中國

今年2月11日俄國貨輪安加拉號停泊在浙江省舟山市鑫亞船廠的衛星照片。（路透）

2024/04/26 05:30

近8個月來 載運數千貨櫃至俄港口

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國關切北京日益增加支持莫斯科發動烏克蘭戰爭之際，路透廿五日公布獨家衛星照片，指稱中國正提供遭美國制裁、涉及轉運北韓武器到俄羅斯的俄國貨輪停泊。據智庫「英國皇家三軍研究所」（RUSI）表示，這艘船隻「安加拉號」（Angara）自二月以來一直停泊在浙江省舟山市的一家中國船廠，該船自二○二三年八月以來，已將數千個裝有北韓軍火的貨櫃運往俄國港口。

布林肯今飛北京 與王毅見面

路透指出，由於烏克蘭戰況不利，預期北京支持俄國議題將成為美國國務卿布林肯此趟中國之行的首要議題。布林肯廿五日繼續訪華行程，除前往上海紐約大學與師生晤談，也會晤上海市委書記陳吉寧，呼籲美中「負責任地」處理兩國真實存在的分歧與尋求解決之道，並就中國貿易政策與非市場經濟做法表達關切。稍後布林肯轉往北京，將在廿六日與中國外長王毅見面，也可能與中國國家主席習近平會面，就降低中國對俄羅斯國防工業支持、台海和平、南海等議題表達美國態度。

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對於路透的爆料，美國國務院一名發言人表示，美方根據公開來源情報知道安加拉號正停泊在中國港口，也向中方提出這一問題，呼籲所有聯合國成員國遵守安理會制裁北韓決議。美國副國務卿坎貝爾本月稍早曾表示，如果北京持續新增對俄國的支持，華府不會「袖手旁觀」。

俄貨輪疑在中國保養或修理

RUSI指出，它們從美國「行星實驗室」衛星影像公司取得的衛星照片顯示，安加拉號正停靠在舟山市「鑫亞船舶修造有限公司」的船廠，鑫亞在網站上宣稱是中國最大的民間船舶維修公司。安加拉號之所以遭到辨識，是因為船隻在通過朝鮮半島一處繁忙海峽時，可能是為了安全而短暫開啟自動識別系統（AIS）收發器。RUSI說，安加拉號一月停靠北韓與俄國港口時，曾關閉收發器。在二月九日抵達中國不久後，再次關閉收發器；該船前往中國，似乎是為了保養或修理。

安加拉號從二○二二年五月開始受到美國制裁，自二三年八月以來，該船在北韓羅津港和俄國港口間至少完成十一次運交作業。RUSI一直追蹤該船，以取得北韓逃避制裁數據。RUSI研究員伯恩表示，北京應該知道安加拉號停泊在中國的船廠，如果該船未來駛離港口，表明中國可能無意對這些俄國船隻採取任何行動。

對此，中國駐華府大使館表示，不清楚相關細節，但中國始終反對沒有國際法依據或安理會授權的單方面制裁和長臂管轄。中國外交部則表示，沒有相關任何資訊。俄羅斯外交部和鑫亞沒有回應。

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