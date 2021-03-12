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    香港71宗疫苗接種異常案例 69宗與中國科興疫苗有關

    香港自上月開始替港人接種武漢肺炎疫苗後，港府衛生當局收到71份異常報告，其中69份與科興疫苗有關。圖為香港民眾排隊接種疫苗的情景。（彭博）

    香港自上月開始替港人接種武漢肺炎疫苗後，港府衛生當局收到71份異常報告，其中69份與科興疫苗有關。圖為香港民眾排隊接種疫苗的情景。（彭博）

    2021/03/12 23:12

    〔即時新聞／綜合報導〕香港自上月開始替接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後，港府衛生當局收到71宗接種疫苗後的異常報告，69宗與科興疫苗有關，而在衛生當局開會審核部份報告後，初步斷定至少2宗異常與接種疫苗有因果關系。

    綜合港媒報導，香港衛生當局今日發表武漢肺炎疫苗的安全監察第1期總結報告指出，上月26日接種疫苗以來，截至本月7日，共出現了71宗異常事件報告，其中，科興疫苗佔了69宗。而香港衛生署收集與疫苗有關的異常事件後，會就因果關係作初步評估，分類為4種結果：與接種因果關係一致、因果關係不一致、不確定及無法分類。

    《香港01》報導，香港武漢肺炎疫苗臨床事件評估專家委員會審視了大約20宗個案，其中至少2宗被判定為「因果關係一致」。包括1名上月28日接種科興疫苗的38歲男子，他接種半小時後出現頭暈、四肢無力、血壓上升等症狀；以及上月27日接種科興疫苗的44歲男子，他在接種2小時後出現心跳加速及呼吸不順的情況。

    《香港電台》（RTHK）報導，上週六（6日），1名69歲患有高血壓的男子接種科興疫苗後，被診斷出現貝爾面癱，而香港衛生當局表示會向個案索取病歷、藥物過敏等資料，連同第3宗接種科興疫苗後出現不適、最終死亡的個案，交給武漢肺炎疫苗臨床事件評估專家委員會，於下週一（15日）進行因果關係評估。

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