書記官疑過勞死 苗栗地院發表3點說明︰組專案小組調查

苗栗地方法院陳姓書記官疑工作壓力過大病故。苗栗地院回應表示， 地院對於陳姓書記官住院陸續表達關懷，即起組專案小組調查釐清事實真相，並爭取從優撫卹，另持續簡化行政流程、減輕同仁工作負擔。 （資料照）

2024/04/21 16:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地方法院陳姓書記官疑工作壓力過大病故，留下僅8個月大的嬰兒，據悉，陳姓書記官的遺孀為台中地院法官助理，她曾吐露老公所配屬的法官，不斷要求在假日加班，老公最終身體不堪負荷，敗血症併發腎衰竭過世。苗栗地院今（21）日下午回應表示，地院對於陳姓書記官住院陸續表達關懷，即起組專案小組調查釐清事實真相，並爭取從優撫卹，另持續簡化行政流程、減輕同仁工作負擔。

苗栗地院今天下午透過新聞稿發表3點說明，一為「本院即日組成專案小組，深入調查訪談，釐清事實真相」，表示陳姓書記官於2021年1月4日到院服務，於2023年11月14日起住院治療5日，於同年月21日簽請自今年1月1日起育嬰留職停薪，於今年2月19日因病亡故。

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苗栗地院表示，陳姓書記官在地院工作期間努力認真，同仁對其亡故備感不捨與哀悼。有關媒體報導陳姓書記官疑似配屬法官交辦工作壓力造成過勞亡故一事，地院雖未曾受理陳姓書記官相關申訴，惟認有深入進行調查必要，自即日起組成專案小組，將深入訪談相關人員，並調取相關資料，以釐清事實。

苗栗地院第二點說明為「本院對陳書記官住院陸續表達關懷之意，對遺眷自發性募資以表慰問，並調取陳書記官之相關病歷，爭取從優撫卹」，表示陳姓書記官留職停薪住院期間，院長、科室主管、同仁曾以通訊軟體、書寫卡片、寄送營養補給品等方式祝其早日康復，並表達關懷之意，陳姓書記官之父親亦曾來信，表達謝意。

苗栗地院表示，陳姓書記官過世後，地院同仁募資33萬餘元致贈遺眷，表達同仁深切慰問之意。另院長王漢章於陳姓書記官之喪禮後，即指示調取陳姓書記官相關差勤資料、辦案紀錄、病歷資料等，以向考試院銓敘部爭取遺屬從優撫卹。

苗栗地院第三點說明為「持續簡化行政流程，減輕同仁工作負擔，並積極推動心理諮商補助及友善職場，關懷同仁身心健康」，表示地院有感同仁沈重工作負擔，刻正檢討相關運作流程，已陸續完成簡化管考、經費報支等行政流程，並精進送達回證之處理，以減輕書記官及其他同仁的工作負擔，營造合理工作環境。

苗栗地院說，另地院有提供員工心理健康關懷方案，補助心理諮商費用每次2500元，全年最高12次，並訂有相關申訴處理要點，由委員每月輪值處理申訴。院長王漢章也常利用夜間、假日率同單位主管至辦公室瞭解同仁工作狀況，適時予以關懷，未來期以多途徑之策進作為，營造友善職場環境。

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