瑪丹娜轉發「教宗摟抱」AI照！ 網友怒斥褻瀆宗教

西洋流行天后瑪丹娜轉發教宗方濟各摟抱她的AI生成照片,引起軒然大波。(圖擷自rickdick_IG)

2024/12/15 12:38

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕66歲西洋流行天后瑪丹娜(Modanna),13日在IG的限時動態中,轉發2張教宗方濟各摟抱她的AI生成照片,旋即引起軒然大波,不少網友痛批她是在褻瀆天主教。

據《獨立報》報導,瑪丹娜當時在標題打上「迎來週末就像……(Going into the weekend like……)」,並直呼「被看到的感覺真好(Feels good to be seen)」,從附上的AI照片中,可以看到瑪丹娜身穿超火辣的黑色蕾絲連衣裙,「教宗」則親暱地摟著她,甚至將鼻子探向瑪丹娜脖頸處嗅聞。

瑪丹娜在限動中標註迷因(meme)藝術家「rickdick_」的IG帳號,顯然這2張AI照是對方製作出來的,目前在該藝術家IG仍然可以看到這2張照片,不過網路上主要是在抨擊瑪丹娜的行為。

有網友表示,瑪丹娜的限動令人毛骨悚然而且相當不恰當,並感嘆AI被利用在毫無意義的地方。不過,也有部分粉絲直指瑪丹娜只不過是轉發照片罷了,從中可以看到瑪丹娜頑皮的幽默感。

事實上,瑪丹娜並非首次和天主教發生糾紛,1989年她在MV《宛如祈禱者》(Like a Prayer)裡將耶穌性感化,並且影片裡出現燃燒的十字架,導致梵諦岡出面譴責。

瑪丹娜和教宗方濟各摟抱的AI照片讓網友痛罵是褻瀆。(圖擷自rickdick_IG)

