瑪丹娜轉發「教宗摟抱」AI照！ 網友怒斥褻瀆宗教

西洋流行天后瑪丹娜轉發教宗方濟各摟抱她的AI生成照片，引起軒然大波。（圖擷自rickdick_IG）

2024/12/15 12:38

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕66歲西洋流行天后瑪丹娜（Modanna），13日在IG的限時動態中，轉發2張教宗方濟各摟抱她的AI生成照片，旋即引起軒然大波，不少網友痛批她是在褻瀆天主教。

據《獨立報》報導，瑪丹娜當時在標題打上「迎來週末就像……（Going into the weekend like……）」，並直呼「被看到的感覺真好（Feels good to be seen）」，從附上的AI照片中，可以看到瑪丹娜身穿超火辣的黑色蕾絲連衣裙，「教宗」則親暱地摟著她，甚至將鼻子探向瑪丹娜脖頸處嗅聞。

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瑪丹娜在限動中標註迷因（meme）藝術家「rickdick_」的IG帳號，顯然這2張AI照是對方製作出來的，目前在該藝術家IG仍然可以看到這2張照片，不過網路上主要是在抨擊瑪丹娜的行為。

有網友表示，瑪丹娜的限動令人毛骨悚然而且相當不恰當，並感嘆AI被利用在毫無意義的地方。不過，也有部分粉絲直指瑪丹娜只不過是轉發照片罷了，從中可以看到瑪丹娜頑皮的幽默感。

事實上，瑪丹娜並非首次和天主教發生糾紛，1989年她在MV《宛如祈禱者》（Like a Prayer）裡將耶穌性感化，並且影片裡出現燃燒的十字架，導致梵諦岡出面譴責。

瑪丹娜和教宗方濟各摟抱的AI照片讓網友痛罵是褻瀆。（圖擷自rickdick_IG）

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