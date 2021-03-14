武漢肺炎》香港疫苗龜速接種 林鄭月娥也表不滿

香港武漢肺炎疫苗接種速度不如預期，特首林鄭月娥（見圖）呼籲民眾踴躍接種，才有機會早日解除防疫封鎖。（資料照，路透）

2021/03/14 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種進度緩慢，每日僅約1萬1000人接種，專家估計照此速度恐怕要到2023年才能讓全香港人接種完畢，特首林鄭月娥也對此表達不滿。

綜合港媒報導，香港疫苗接種進度過慢，香港政府目標今年為大部份港人接種，但香港大學醫學院長梁卓偉指出，照目前速度，恐到2023才能讓全香港人接種。

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林鄭月娥昨天（13日）也對此表達不滿，她指出，以色列有超過一半人口接種，並解除不少防疫措施；英國也有逾2000萬人接種，預計6月底解封，她反問香港人：「逐步恢復正常生活的可能性，不正是大家所盼望的嗎？」藉此呼籲港人踴躍接種。

香港醫生梁子超也認為，香港接種人數偏少，他指以智利為例，該國較香港早幾個禮拜開始接種，但目前已有20%成年人口接種，大部分長者也完成接種，香港進度緩慢，他認為和香港人對疫苗沒有信心有關。

梁子超認為，等到2023年香港完成疫苗接種，而全球變種病毒肆虐，屆時香港人才剛接種疫苗，未必能抵禦新病毒，這段期間也未能大規模放寬防疫措施。他呼籲香港提升到每日5至10萬人接種，否則解除防疫措施、經濟復甦都遙遙無期。

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