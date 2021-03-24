武漢肺炎》中國科興疫苗又出包 香港26歲男子接種後面癱

香港民眾接種中國科興武肺疫苗後，接連傳出不適症狀。圖為香港特首林鄭月娥22日在港府總部施打科興疫苗第二劑。（彭博資料照）

2021/03/24 22:59

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港施打中國科興武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗狀況層出不窮！24日又傳出一名26歲男子在接種後嚴重不適，出現面癱（顏面神經麻痺）、口腫臉腫及頭暈等症狀。

香港媒體報導，該名地盤工人優先群組男子，下午2時30分在將軍澳體育館接種科興疫苗，卻在步出接種中心後隨即暈倒，由救護車送往將軍澳醫院。約1小時後男子恢復意識，聲稱自己並無長期慢性病。他約一小時後恢復意識，發現自己面癱，一隻眼睛腫起來無法閉眼，「好像被人打了一拳」，嘴巴也歪向右邊，臉部緊繃。

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該名男子聲稱，接種後約4小時仍然感到頭暈、耳紅、心口痛。他23日才決定接種科興疫苗，以為自己年輕，身體健康，也沒有慢性病，應該不會有問題，豈料連自己都有嚴重反應，希望政府做出說明，社會大眾有所警惕。

據報導，截至23日香港累計已有約40萬3000名民眾接種第一劑疫苗，其中約25萬2800人接種科興疫苗，約15萬200人接種德國生技公司BioNTech和中國復星醫藥合作的「復必泰」疫苗。由於一批復必泰疫苗藥瓶封蓋包裝有瑕疵，香港和澳門已暫停施打復必泰疫苗。

香港疫苗臨床事件評估專家委員共同召集人孔繁毅指出，迄今已知有9起接種面癱案例，全部為男性，其中8起接種科興疫苗，1起接種復必泰疫苗。另外一名35歲女子接種復必泰疫苗後，出現皮疹、呼吸急促、心悸等症狀。

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