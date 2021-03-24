為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》中國科興疫苗又出包 香港26歲男子接種後面癱

    香港民眾接種中國科興武肺疫苗後，接連傳出不適症狀。圖為香港特首林鄭月娥22日在港府總部施打科興疫苗第二劑。（彭博資料照）

    香港民眾接種中國科興武肺疫苗後，接連傳出不適症狀。圖為香港特首林鄭月娥22日在港府總部施打科興疫苗第二劑。（彭博資料照）

    2021/03/24 22:59

    〔國際新聞中心／綜合報導〕香港施打中國科興武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗狀況層出不窮！24日又傳出一名26歲男子在接種後嚴重不適，出現面癱（顏面神經麻痺）、口腫臉腫及頭暈等症狀。

    香港媒體報導，該名地盤工人優先群組男子，下午2時30分在將軍澳體育館接種科興疫苗，卻在步出接種中心後隨即暈倒，由救護車送往將軍澳醫院。約1小時後男子恢復意識，聲稱自己並無長期慢性病。他約一小時後恢復意識，發現自己面癱，一隻眼睛腫起來無法閉眼，「好像被人打了一拳」，嘴巴也歪向右邊，臉部緊繃。

    該名男子聲稱，接種後約4小時仍然感到頭暈、耳紅、心口痛。他23日才決定接種科興疫苗，以為自己年輕，身體健康，也沒有慢性病，應該不會有問題，豈料連自己都有嚴重反應，希望政府做出說明，社會大眾有所警惕。

    據報導，截至23日香港累計已有約40萬3000名民眾接種第一劑疫苗，其中約25萬2800人接種科興疫苗，約15萬200人接種德國生技公司BioNTech和中國復星醫藥合作的「復必泰」疫苗。由於一批復必泰疫苗藥瓶封蓋包裝有瑕疵，香港和澳門已暫停施打復必泰疫苗。

    香港疫苗臨床事件評估專家委員共同召集人孔繁毅指出，迄今已知有9起接種面癱案例，全部為男性，其中8起接種科興疫苗，1起接種復必泰疫苗。另外一名35歲女子接種復必泰疫苗後，出現皮疹、呼吸急促、心悸等症狀。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    科興宣稱3至17歲打疫苗最有效 多國施打後確診人數反攀升
    2021/03/23 17:29

    科興宣稱3至17歲打疫苗最有效 多國施打後確診人數反攀升
    身體最誠實！ 柬總理誇「中國的最安全」卻帶頭打AZ疫苗
    2021/03/21 16:43

    身體最誠實！ 柬總理誇「中國的最安全」卻帶頭打AZ疫苗

    兩指標挑美股基金
    大規模接種中國科興疫苗 智利確診數暴增3成
    2021/03/21 15:14

    大規模接種中國科興疫苗 智利確診數暴增3成
    香港71宗疫苗接種異常案例 69宗與中國科興疫苗有關
    2021/03/12 23:12

    香港71宗疫苗接種異常案例 69宗與中國科興疫苗有關
    又1接種科興疫苗後送加護病房 香港51歲男急性心肌梗塞
    2021/03/09 23:04

    又1接種科興疫苗後送加護病房 香港51歲男急性心肌梗塞
    香港首例注射科興疫苗死亡遭疑隱瞞死因 醫院避答
    2021/03/04 21:56

    香港首例注射科興疫苗死亡遭疑隱瞞死因 醫院避答
    國際今日熱門
    武漢肺炎》救星！英NHS：地塞米松拯救逾100萬人性命
    2021/03/24 06:26

    武漢肺炎》救星！英NHS：地塞米松拯救逾100萬人性命

    不滿中國報復性制裁 比利時、德國召見中國大使要說法
    2021/03/23 23:37

    不滿中國報復性制裁 比利時、德國召見中國大使要說法

    毛澤東化身蝙蝠俠、人民幣出現維尼 澳大學展覽遭控「辱華」
    2021/03/24 00:42

    毛澤東化身蝙蝠俠、人民幣出現維尼 澳大學展覽遭控「辱華」

    日本全家推出「寄瓶」活動！一次買24瓶後全國皆可換
    2021/03/23 23:05

    日本全家推出「寄瓶」活動！一次買24瓶後全國皆可換

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播