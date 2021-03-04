香港首例注射科興疫苗死亡遭疑隱瞞死因 醫院避答

香港醫管局總行政經理劉家獻今天被追問院方是否隱瞞6旬男死因，多次避答。（圖擷取自微博）

2021/03/04 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港日前傳出首例注射中國科興武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後死亡病案例，一名6旬男子在接種過後身體出現嚴重不適，送醫急救後仍宣告不治。事後專家與院方對此說法不一，致使本案引起諸多質疑，今（4日）醫院管理局總行政經理劉家獻被追問是否有人隱瞞死因時多次避答，最後還找個理由拒絕回應。

根據《立場新聞》報導，香港自上月26日起開始進行武肺疫苗接種計畫，有5個優先群組市民接種科興疫苗，其中一名63歲、患有慢性病的男子接種後於27日出現嚴重不適，被送往伊利沙伯醫院後不久休克，28日宣告不治。這也是香港施打中國疫苗後死亡首例，引起各界熱議。

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3日凌晨，醫管局聯同香港衛生署召開記者會，伊利沙伯醫院副行政總監陳偉文當時表示，病患入院時血糖、血壓都在穩定水平，稱看不出異常；然而香港武肺疫苗臨床事件評估專家委員會則在當天晚上指死者有抽菸和糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病，且死者入院時血壓非常高，與伊利沙伯醫院的說法大相逕庭。

對於醫院與專家委員會說法不一，引起外界質疑醫院是否隱瞞死因，醫管局發言人僅表示以劉家獻說法為準。但劉家獻今天出席疫情記者會被追問此事時，卻多次避答，並以事件已交由死因裁判法庭處理拒絕回應。他還稱專家委員會已有初步調查結果，死因裁判法庭研究也要時間，暫時不適合補充任何關於病患的陳述，擔心因此影響專家及死因裁判法庭工作。

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