驢子惹禍！ 巴西運載中國科興疫苗飛機 降落時衝出跑道

巴西1架載有中國科興疫苗的飛機週三失事，在降落時衝出跑道。（Gazeta5 授權使用）

2021/03/04 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒，中國對此展開疫苗外交，對外致贈、販售中國科興疫苗，不過，巴西1架載有中國科興疫苗的飛機週三失事，在降落時衝出跑道。

根據巴西《Gazeta5》報導，巴西當地時間3月3日上午9點22分左右，1架載有中國科興新冠疫苗的輕型飛機，降落巴西東部巴伊亞州的伊博蒂拉馬機場（Ibotirama）時衝出跑道，官方人員調查後發現，現場找到1隻受傷的驢子，疑似是牠在飛機降落時進入跑道範圍，飛機為了閃避才失事。

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根據當地公共安全秘書處（SSP）的說法，受傷的驢子疑似遭到飛機碰撞，在事發後逃離現場，目前已經死亡，至於飛機運送的4箱疫苗全都安然無恙，駕駛員也無大礙，不過，當地運送疫苗的時間表為了這起事故有所延遲，影響的範圍有巴雷拉斯 （Barreiras）、聖瑪麗亞-達維多利亞（Santa Maria da Vitoria）、瓜南比 （Guanambi）等城市。

伊博蒂拉馬市長聖達拿（Laercio Santana）聽聞事故後嚇出一身冷汗，親自跑去現場查看發現沒事，趕緊在臉書發出影片向巴西人報平安，他說，「感謝上帝讓我們逃過悲劇」，但他也痛批動物飼主不該放任牠們到處遊走，強調民眾與牲畜都不該隨意進入機場跑道內。

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全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒，中國對此展開疫苗外交，對外致贈、販售中國科興疫苗。（法新社檔案照）

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