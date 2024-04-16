財神到！4/16大樂透、今彩539頭獎各開1注 獎落台北

4月16日開獎的第113000044期大樂透頭獎1注獨得，由台北市萬華區康定路265號「好彩投注站」開出；第113000092期今彩539頭獎開出1注，由台北市內湖區安康路446號1樓「永慶彩券行」開出。（台彩提供；本報合成）

2024/04/16 22:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月16日開獎的第113000044期大樂透頭獎1注獨得，由台北市萬華區康定路265號「好彩投注站」開出；第113000092期今彩539頭獎開出1注，由台北市內湖區安康路446號1樓「永慶彩券行」開出。

第113000044期大樂透中獎號碼「05、08、17、33、35、40，特別號：10」，頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎1注中獎，可得140萬9335元；參獎共43注中獎，每注可得3萬5296元；肆獎共89注中獎，每注可得1萬0962元；伍獎共2037注中獎，每注可得2000元；陸獎共2839注中獎，每注可得1000元；柒獎共26541注中獎，每注可得400元；普獎共34855注中獎，每注可得400元。

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第113000044期49樂合彩中獎號碼為「05、08、17、33、35、40」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共113注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3695注中獎，每注可得1250元。

第113000092期今彩539中獎號碼為「06、17、21、26、28」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎215注中獎，每注可得2萬元；參獎共8646注中獎，每注可得300元；肆獎90172注中獎，每注可得50元。

第113000092期39樂合彩中獎號碼為「06、17、21、26、28」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共230注中獎，每注可得1萬1250元；二合共10172注中獎，每注可得1125元。

第113000092期3星彩中獎號碼為「616」，壹獎共71注中獎，每注可得5000元。

第113000092期4星彩中獎號碼為「2192」，壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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