中南部今注意日夜溫差 本週兩波鋒面來襲

今日清晨中部以北地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。（資料照）

中央氣象署指出，今（29）日清晨中部以北地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，下半天風場轉為偏南風，宜蘭、花蓮地區及其他山區有午後熱對流所造成的零星短暫陣雨。

氣溫方面，今日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，除基隆、桃園及新竹高溫約24、25度外，其他地區都在26度以上，中南部可以來到30、31度，內陸地區溫度還會更高，各地普遍都相當舒適溫暖，至於各地低溫約19至22度，中南部日夜溫差大。

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空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一（30日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，中南部日夜溫差大；東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後東北部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。週二（31日）鋒面接近，北部及東北部天氣稍轉涼；北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。週一至週二低溫預測，台灣各地及澎湖、金門18至22度，馬祖15度；高溫方面，台灣各地及澎湖28至33度，金門24度，馬祖19至21度。

週三（4月1日）鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍涼；中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率。週四（4月2日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；環境水氣仍多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。週五（4月3日） 另一波鋒面接近，週六（4月4日）受鋒面影響，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 30 22 ~ 32 25 ~ 31 21 ~ 28

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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