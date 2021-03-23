科興宣稱3至17歲打疫苗最有效 多國施打後確診人數反攀升

科興生物公司醫學總監表示，3至17歲的兒童施打科興疫苗，將會安全且有效，但多國接種疫苗後確診人數不減反增。圖為科興疫苗。（美聯社）

2021/03/23 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國利用科興生物公司（Sinovac）所生產的滅活疫苗「克爾來福」（CoronaVac）推展「疫苗外交」。科興生物公司醫學總監曾剛（Geng Zeng）表示，3至17歲施打科興疫苗，將會安全且有效。

根據《ABC》 報導，曾剛於新聞發布會上表示，研究結果來自於550多個受試者的早期、中期臨床試驗結果。針對兒童的臨床測試，有2位受試者出現身體不適，分別為3歲、6歲兒童施打疫苗後出現高燒情況，其餘受試者則感受到輕微不適。

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報導指出，儘管該疫苗已在中國允許在成人中使用，但仍需要進一步測試、瞭解兒童使用疫苗後的情況。據知，全球已提供超過7千萬劑科興疫苗。

中國國有企業「國藥集團」（Sinopharm）目前持有2款武肺疫苗，正在測試哪款疫苗對於兒童更為有效。國藥集團1月曾交出臨床實驗結果給予中國相關監管機構，尚未清楚其為施打1劑或2劑疫苗的數據。

據知，中國西安劉姓檢驗師近日確診武漢肺炎疫苗，確診前劉檢驗師前已接種2劑中國國產疫苗，此外，全球數國選擇採用科興疫苗，包括智利、巴西以及土耳其等，但施打疫苗後，確診數量不減反增，香港也有部分民眾，施打科興疫苗接種後感到暈眩、胸口痛等症狀。

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