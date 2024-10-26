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美國麥當勞漢堡大腸桿菌疫情擴大！13州75人染病

美國當局表示，與麥當勞四盎司牛肉堡有關的嚴重大腸桿菌疫情擴大，迄今已有75起通報病例，主要在美國西部地區。（彭博社）

美國當局表示，與麥當勞四盎司牛肉堡有關的嚴重大腸桿菌疫情擴大，迄今已有75起通報病例，主要在美國西部地區。（彭博社）

2024/10/26 09:41

〔中央社〕美國當局今天表示，與連鎖速食巨擘麥當勞（McDonald's）四盎司牛肉堡有關的嚴重大腸桿菌疫情擴大，迄今已有75起通報病例，主要在美國西部地區。

法新社報導，根據美國食品暨藥物管理局（FDA）和疾病管制暨預防中心（CDC）說法，這波疫情造成的住院人數攀升至22人，不過除了科羅拉多州一名年長患者外，目前沒有再傳出其他患者病故。

一名孩童和一名成人出現溶血性尿毒症候群，這是一種損害腎臟血管的嚴重疾病。

調查人員雖然尚未查明導致疫情爆發的確切食材，但將焦點放在洋蔥絲和牛肉餅上。

調查進行的同時，供應洋蔥絲給受影響地點的食品供應商泰勒農場（Taylor Farms）已主動回收黃洋蔥。

在13個出現病例的州，麥當勞餐廳已暫時下架四盎司牛肉堡，不過仍維持供應包括牛肉漢堡在內的其他品項。

與此同時，律師事務所Ron Simon & Associates和Meyers & Flowers分別代表科羅拉多州和內布拉斯加州兩名食用四盎司牛肉堡後罹病的消費者提起訴訟。

每起訴訟尋求至少5萬美元（約新台幣160萬元）的賠償金，律師賽門（Ron Simon）告訴法新社，他計劃替總計25名受害者打官司。1131026

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