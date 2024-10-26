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憂梨泰院踩踏慘劇重演！南韓Prada活動湧大量人潮當局喊卡

南韓首爾城東區聖水洞的Prada活動吸引大量人潮，當局憂心梨泰院159死踩踏事故重演，直接介入喊停。（圖擷自城東區長鄭愿伍臉書）

南韓首爾城東區聖水洞的Prada活動吸引大量人潮，當局憂心梨泰院159死踩踏事故重演，直接介入喊停。（圖擷自城東區長鄭愿伍臉書）

2024/10/26 09:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾城東區聖水洞．原定24日晚間8時至25日凌晨1時舉辦時尚奢侈品牌Prada活動，但由於有演員金泰梨等人出席，吸引了大量民眾前來，當局憂心2022年梨泰院159死踩踏事故重演，直接介入提前喊停。

《韓聯社》報導，在活動設施「Candy聖水」外圍，從晚間6時40分就陸續有人報案，擔憂人群推擠發生事故，希望警察前來維持秩序。警方透露，雖然主辦單位有聘請保安，但沒有顧及活動地點之外的地方，導致現場擠得密密麻麻。

在過程當中，還有1輛公車和轎車擦撞，看起來相當驚險。城東區長鄭愿伍表示，活動區域附近有公車發車點，而且下班車流、人流相當大，隨著時間一分一秒地過去，人潮變得相當擁擠。

鄭愿伍說，在和城東警察署署長、各級主管討論後，旋即要求Prada中止活動。警方指出，到了晚間10時許，「Candy聖水」外側道路共湧進700人左右，導致人車共用路面的危險情況，在當局介入下活動提前在晚間10時45分結束。

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