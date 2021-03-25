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    不建議接種中國科興疫苗 香港診所遭港府終止合作、親中媒體圍剿

    九龍土瓜灣仁澤醫務中心貼出科興和復必泰疫苗對比圖表，指稱科興的「聲譽不好」，「建議不打」，卻被指為「抹黑科興疫苗」。（取自網路）

    九龍土瓜灣仁澤醫務中心貼出科興和復必泰疫苗對比圖表，指稱科興的「聲譽不好」，「建議不打」，卻被指為「抹黑科興疫苗」。（取自網路）

    2021/03/25 06:12

    〔即時新聞／綜合報導〕香港政府引進中國科興生物研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，卻相繼傳出死亡病例，儘管並未證實與疫苗有關，但已引起港人疑懼。九龍土瓜灣仁澤醫務中心日前貼出科興和中國復星醫藥與德國BioNTech合作生產的「復必泰」疫苗對比圖表，指稱科興的「聲譽不好」，卻被指為「抹黑科興疫苗」。香港衛生署經調查後，認為該診所違反相關條款協議，決定回收該診所尚未使用的科興疫苗。

    網路流傳的圖片顯示，該診所貼出科興和復必泰疫苗的對比圖表，列出科興疫苗的有效率只有33%（60歲以上）和55%（18至60歲），復必泰疫苗的有效率是95%（16歲或以上）。兩種疫苗的副作用「大致相同」，但生產商科興的「聲譽不好」，存在賄賂行為讓疫苗加快批准使用，「建議不打」，復必泰則國際聲譽好。

    據報導，香港衛生署透過電話聯絡診所醫師劉東華，並登門調查，認為該診所違反疫苗接種計畫下指定私家診所條款協議，已於22日與診所終止服務條款合約，並回收尚未使用的科興疫苗。

    劉東華回應媒體查詢時表示，因經常有民眾詢問應該選擇哪種疫苗，於是「設計一張紙供大家看」，指不建議接種科興疫苗，而且有提供理據。

    對此，香港特首林鄭月娥22日率領港府多名司局長接種第二劑科興疫苗，主動向媒體表示，有少數人傳播失實消息、危言聳聽，企圖污衊國產疫苗，甚至本身也是醫護人員，她對此予以譴責。

    親中媒體「文匯報」對此大肆攻擊，披露該診所位於土瓜灣，並「起底」劉東華身份背景。親中團體「香港政研會」則以「黑醫抹黑」科興疫苗為由，就此事向被授權處理香港醫生註冊和紀律的「香港醫務委員會」投訴，並揚言將繼續跟進醫德調查。

    不過，不少網友認為，「醫生都是為病人著想」，「是政府叫人打針前諮詢醫生意見」，「原來協議是不讓人講真話」，表態支持劉東華醫師。

    香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會24日公布，再多2起涉及科興疫苗的死亡案例，迄今累計共10起相關死亡病例，但委員會認為與疫苗接種無直接關係。香港和澳門24日也宣布暫停為民眾施打復必泰疫苗，原因是某批號疫苗的瓶蓋包裝有瑕疵。

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