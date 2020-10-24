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    中國考慮不承認香港BNO護照 2前保安局長：實質影響有限

    英國近日宣布明年將受理具有「英國國民海外護照」的港民申請居留簽證，遭到中國外交部威脅「將考慮不承認BNO作為有效旅行證件」，香港前保安局長葉劉淑儀和黎棟國都指出，對香港人旅外無實質影響。（路透資料照）

    英國近日宣布明年將受理具有「英國國民海外護照」的港民申請居留簽證，遭到中國外交部威脅「將考慮不承認BNO作為有效旅行證件」，香港前保安局長葉劉淑儀和黎棟國都指出，對香港人旅外無實質影響。（路透資料照）

    2020/10/24 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕英國近日宣布，明年1月31日將開始受理具有「英國國民海外護照」（BNO）的港民申請居留簽證，遭到中國外交部痛斥，並指「將考慮不承認BN作為有效旅行證件」；對此，香港前保安局長葉劉淑儀和黎棟國都指出，對香港人旅外無實質影響，僅是象徵性對英國報復。

    綜合媒體報導，英國政府22日宣布，從2021年1月31日起將開始受理具有BNO護照資格的香港居民申請居留簽證，最多可在英國停留5年，簽證費用每人250英鎊（約新台幣9337元），且未對此項申請設定限額。

    在中國外交部駐港公署出言警告後，中國外交部發言人趙立堅23日老調重彈嗆聲說，英方違背承諾，一意孤行，反覆炒作英國國民（海外）護照問題，干預香港事務和中國內政，「這到頭來只會搬起石頭砸自己的腳」；他並稱，由於英方違反承諾在先，中方將考慮不承認英國國民（海外）護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

    根據《巴士的報》報導，曾任香港保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀說，80年代「中英互換備忘錄當」中提到，不論是否持有「英國屬土公民護照」的香港中國同胞，均屬中國國籍，即使中方不承認BNO，也不會影響持有人的中國國籍；若中國不承認BNO，或無法以BNO購買機票，港人仍可以特區護照購買，因此影響不大，即使中方不承認BNO，亦不會影響持BNO人士的中國國籍。

    另一位香港前保安局長黎棟國指出，航空公司是否受理BNO，通常是按旅客的目的地規定，只要該目的地未有說明不接受BNO，理論上沒問題；至於港人回香港，入境只需出示身分證，就算中國不承認BNO護照，本意不是要限制香港人的出入境自由，《基本法》表明保障出入境的自由權利，不應將此事跟出入境自由扯在一起。

    針對香港BNO護照可能影響入境中國，香港作家陶傑表示，中國政府從來不批准香港人持BNO護照進入，特區護照也不承認，只可持有回鄉證入境，目前只能假設「中國外交部聲明對象是對香港法律一知半解的14億中國人」，未來中國可能因獲得黎棟國等人提醒，下令現任香港特首林鄭月娥與保安局長李家長修改香港的出入境法。

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