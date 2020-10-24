義大利否決華為5G合約 羅冠聰：華為歐洲大計夢碎

羅冠聰表示，從高調嚴厲批判中共的瑞典等國，到對中政策相對溫和的義大利都決定棄用華為時，相信華為的歐洲大計事實上已經夢碎。（路透）

2020/10/24 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕義大利當局否決電信公司Fastweb與華為在當地的一項5G合作協議。對此，羅冠聰表示，從高調嚴厲批判中共的瑞典等國，到對中政策相對溫和的義大利都決定棄用華為時，相信華為的歐洲大計事實上已經夢碎。

根據路透報導，義大利當局否決瑞士電信公司Swisscom旗下義大利電信子公司Fastweb與華為在當地的一項5G合作協議，並要求相關電信廠商應將供應商多元化。即使義大利沒有如美、英等國「一刀切」禁用華為，但在現實操作上採取貼近美國的立場，對華為產品實施特別高標準的安全要求。

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羅冠聰今日在臉書發文指出，繼英國、比利時、瑞典後，再有歐洲國家拒用華為，今次則是一直被外界視為擁抱中共「一帶一路」的義大利。這也是義大利內閣首次針對5G合約使用否決權，相信對義大利國內其他電信公司有影響力，為免被政府「關門」，相信會有轉用其他供應商的趨勢。

羅冠聰指出，另外值得留意的是，這次不是義大利首次棄用華為的案例，皆因義大利最大電信公司TIM於今年7月時，已放棄向華為發出招標，但這次是義大利政府首次出手干預。可見義大利當局與法、德等國一樣，雖然沒有「一刀切」的禁令，但當局設下高門檻自然淘汰華為。

羅冠聰表示，從高調批評中共的瑞典等國，到對中相對溫和的義大利都決定棄用華為時，相信華為的歐洲大計事實上已經夢碎。

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