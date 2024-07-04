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台灣Costco熟食讓國外網友好羨慕 瘋狂敲碗「我們也要牛肉捲」

有網友在Reddit貼出台灣好市多熟食區照片，品項內容引起國外網友熱烈討論（圖擷取自Reddit）

有網友在Reddit貼出台灣好市多熟食區照片，品項內容引起國外網友熱烈討論（圖擷取自Reddit）

2024/07/04 09:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以大量優惠產品聞名全球，熟食販賣部的美食獲得民眾喜愛，採買之餘也會在熟食區飽餐一頓。有國外網友在美國論壇「Reddit」貼出台灣好市多熟食區的照片，品項內容引起網友討論，其中「牛肉捲」似乎擄獲大多數網友的目光，紛紛表示希望國外的好市多也要上架牛肉捲。

網友在「Reddit」貼出台灣好市多熟食區的菜單照片，引發網友們熱烈討論，認為台灣好市多熟食區的菜色非常豐富，紛紛表示，「每次看到海外分店的菜單時，都覺得美國的菜單真的很鳥，美國分店有什麼不同的品項嗎？」、「有炸雞和鱈魚三明治！這好市多根本是一間速食店耶！」、「美國應該引進菜單上這些品項，很符合美國人的口味。」、「其他國家的熟食區菜單上都有很多我想點的東西……」、「作為一位住在日本的美國好市多消費者，我對大阪燒披薩非常有興趣。」

然而有許多網友對於「牛肉捲」非常有興趣，並在底下留言：「有牛肉捲真的很不公平，很想吃。」、「牛肉捲看起來超讚！」、「好想在美國吃到這款牛肉捲。」、「我想要我家這邊的好市多上架牛肉捲～」、「日本好市多有牛肉捲，可以確定的式真的非常好吃。」

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