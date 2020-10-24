義政府委託智庫研究：香港證明一國兩制不可信

圖為中國國旗與香港區旗。（法新社檔案照）

2020/10/24 13:03

〔中央社〕義大利外交部與國會近日委託智庫完成一份中國研究報告，其中認為香港情勢不僅嚴重損害中國所稱「一國兩制」的可信度，也使台灣維護自主的意志更堅定。

義大利外交部與參眾兩院委託北義智庫「杜林世界事務研究所」（Torino World Affair Institute）研究中國，近日發表一份長達168頁的「中國：對內發展與對外展望」專案報告。

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專案報告以專章談到中國與台灣的關係，內文分析指出，中國始終欲將台灣納入管轄，但在香港爆發示威抗爭之後，此目標將更不容易達成。

報告指出，港澳回歸中國原本提供了一個機會，讓各界觀察資本經濟與威權政府如何共存，如何實踐「一國兩制」，但今年6月中國通過港區國安法，擴大北京中央管轄權，引起香港人民強烈反彈，同時嚴重損害了一國兩制體制的可信度。

報告指出，香港危機明顯牽動兩岸關係，總統蔡英文拒絕中國國家主席習近平所提的一國兩制後，民意支持度上升，今年1月獲得800多萬的高票連任即為例證。

報告並詳細介紹台灣抗疫的亮眼表現。分析指出，儘管台灣不是聯合國、國際民航組織（ICAO）、世界衛生組織（WHO）等國際組織的會員，但台灣在完全未實施封城情況下，憑靠政府超前部署，成功對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），甚至有餘力援贈大批口罩到國外，大幅提升了台灣的國際能見度。

報告說，相較北京採取高壓手段抗疫，台灣以公開透明、全民參與的方式抗疫，在美國總統大選中常被拿來當作對比案例，深化了美國對民主台灣的情感，讓美方加強以言論或實際行動支持台灣。

不過，報告認為，美國對台灣一貫採取的「模糊戰略」並未改變，美國一方面在1979年轉而與中國建立外交關係，另一方面以「台灣關係法」確保台海軍事平衡，美方常以對「一個中國原則」不同的闡述方式，維持兩岸現狀平衡。（編輯：黃自強）

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