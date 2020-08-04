李登輝辭世》堅持「台灣不屬中國」 NHK專訪冰封5年面世

前總統李登輝（右）2015年接受日媒《NHK》專訪，堅定指出「中國是中國，台灣是台灣」，這段訪問在中國壓力下塵封5年，直到今年初才播出。（圖擷取自《NHK》官網）

2020-08-04 23:37:32

〔即時新聞／綜合報導〕前總統李登輝7月31日與世長辭，他2015年接受日媒《NHK》專訪，堅定指出「中國是中國，台灣是台灣」，在當時遭到中國政府抗議，專訪被冰封5年，直到他去世前半年才得以公開播出。

綜合媒體報導，《NHK》在今年1月14日台灣總統大選結束、李前總統生日前夕，刊出2015年7月的李登輝專訪，特集名為「關於『不想台灣獨立的青年』與『促進民主化的李登輝先生』思想」，主持人鎌倉千秋指出，台灣政治在每次選舉都像鐘擺一樣震盪，在與中國友好的路線、尋求獨立與維持現狀的路線之間搖擺，這種搖擺成為台灣特殊的政治現實與台灣人的苦難。

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李登輝在特集中以流利日語受訪，談到台灣與中國的關係時，他表示，不贊成中國政府聲稱「台灣是中國的一部分，台灣屬於中國」說法，「我無法說YES，我不贊成」，應該從「中國是中國，台灣是台灣」的本質尋求和平。

李登輝強調，台灣理當以「台灣的立場」經營國家，自由地展現世界性的自由民主價值，要確立台灣的主體性，最重要的是政治改革，他不贊成香港「一國兩制」的方式，「政治改革」才是重點。

李登輝在影片末段提到，台灣將繼續努力，他可能可以再活5年；對此，鎌倉千秋表示，她記得李前總統的笑容，從那時迄今已經過5年，選擇蔡英文的台灣再次面臨重大轉折，儘管是一條不確定的道路，但她能夠感覺到，這是台灣改變自由和民主價值的方式。

前總統李登輝2015年接受日媒《NHK》專訪，堅定指出「中國是中國，台灣是台灣」，遭到中國政府抗議，冰封了5年，直到李登輝去世得以公開播出。（圖擷取自Facebook）

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