以色列承諾遵守國際法 《路透》： 國務院內部官員不相信

部份美國政府高層認為，以色列「使用美製武器時遵守國際人道主義法」的承諾並不可靠，也不可信。（法新社）

2024/04/28 10:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩戰爭目前仍持續進行，《路透》取得美國國務院內部文件，部份美國政府高層對美國國務卿布林肯建言，部份美國政府高層認為，以色列「使用美製武器時遵守國際人道主義法」的承諾並不可靠也不可信。

根據《路透》報導，依照美國總統拜登於今年2月發表的《國家安全備忘錄》，布林肯必須在5月8日之前向國會提交評估報告，藉此評估以色列對於使用美製武器時不違反美國法律及國際法的保證是否可信。若是以方的保證遭受質疑，拜登有權要求以色列提出新的保證書，或暫停提供以色列武器。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，截至3月24日為止，已有7個國務院部門向布林肯提交初步備忘錄，其中4個部門對認為以色列所提出的保證既不可信也不可靠，並列舉8項以色列在加薩地區進行軍事行動時可能違反國際法的嚴重案例。評估中指出，以色列軍方任意限制人道主義援助、多次襲擊不該被襲擊的人道主義場所及設施。

一名美國官員表示，負責監控、打擊反猶太主義的特別辦公室，以及美國駐以色列大使路傑克（Jack Lew）在備忘錄中表示，他們認為以色列的「保證」可信且可靠。一名以色列官員問及此備忘錄內容時強調，以色列完全致力於履行其承諾，其中包含向美國政府作出的保證。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）指出，國務院不會對外洩的文件內容做出回應，並強調在複雜問題層面中，國務卿時常聽取國務院內部的不同觀點，而且會考慮周全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法