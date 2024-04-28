為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

以色列承諾遵守國際法 《路透》： 國務院內部官員不相信

部份美國政府高層認為，以色列「使用美製武器時遵守國際人道主義法」的承諾並不可靠，也不可信。（法新社）

部份美國政府高層認為，以色列「使用美製武器時遵守國際人道主義法」的承諾並不可靠，也不可信。（法新社）

2024/04/28 10:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩戰爭目前仍持續進行，《路透》取得美國國務院內部文件，部份美國政府高層對美國國務卿布林肯建言，部份美國政府高層認為，以色列「使用美製武器時遵守國際人道主義法」的承諾並不可靠也不可信。

根據《路透》報導，依照美國總統拜登於今年2月發表的《國家安全備忘錄》，布林肯必須在5月8日之前向國會提交評估報告，藉此評估以色列對於使用美製武器時不違反美國法律及國際法的保證是否可信。若是以方的保證遭受質疑，拜登有權要求以色列提出新的保證書，或暫停提供以色列武器。

《路透》指出，截至3月24日為止，已有7個國務院部門向布林肯提交初步備忘錄，其中4個部門對認為以色列所提出的保證既不可信也不可靠，並列舉8項以色列在加薩地區進行軍事行動時可能違反國際法的嚴重案例。評估中指出，以色列軍方任意限制人道主義援助、多次襲擊不該被襲擊的人道主義場所及設施。

一名美國官員表示，負責監控、打擊反猶太主義的特別辦公室，以及美國駐以色列大使路傑克（Jack Lew）在備忘錄中表示，他們認為以色列的「保證」可信且可靠。一名以色列官員問及此備忘錄內容時強調，以色列完全致力於履行其承諾，其中包含向美國政府作出的保證。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）指出，國務院不會對外洩的文件內容做出回應，並強調在複雜問題層面中，國務卿時常聽取國務院內部的不同觀點，而且會考慮周全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
來了！美官員：將向烏克蘭提供總價60億美元武器
2024/04/26 11:06

來了！美官員：將向烏克蘭提供總價60億美元武器
美軍加薩臨時碼頭動工 估計5月初開始運作
2024/04/26 11:56

美軍加薩臨時碼頭動工 估計5月初開始運作

「雲頂」市政大道珍稀輕奢小豪宅
以哈戰爭悲劇！加薩孕婦空襲喪命 剖腹救出早產女嬰5天後離世
2024/04/27 08:03

以哈戰爭悲劇！加薩孕婦空襲喪命 剖腹救出早產女嬰5天後離世
中國介選 布林肯：美已有證據
2024/04/28 05:30

中國介選 布林肯：美已有證據

愛地球兼顧收益！這基金轉氣候風險變商機
買大疆無人機打真主黨？以色列採購中製無人機引擔憂
2024/04/27 16:37

買大疆無人機打真主黨？以色列採購中製無人機引擔憂
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播