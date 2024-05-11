為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

阿根廷火車相撞漏油爆炸！90人受傷

阿根廷發生火車相撞事故後，警方封鎖現場。（美聯社）

阿根廷發生火車相撞事故後，警方封鎖現場。（美聯社）

2024/05/11 08:35

〔中央社〕阿根廷10日早上巴勒摩（Palermo）區火車鐵橋發生兩火車相撞意外，造成車廂脫軌漏油爆炸，導致90人受傷。

阿根廷火車（Trenes Argentinos）當局表示，開往布宜諾斯艾利斯城外目的地皮勒（Pilar）的客運列車在聖馬丁線4.9公里處撞上一輛維護貨車，4.9公里處為一處轉彎的高架火車鐵橋。

國家報（La Nacion）報導，根據官方消息來源，意外發生原因有兩種可能，信號系統的電纜被盜或車站間的調度失敗，造成客運列車與車站通訊無法溝通。

交通部長莫黑塔（Franco Mogetta）說明目前正在調查意外是人為錯誤或其他因素造成，不排除電纜竊盜導致意外。

阿根廷火車工會（La Fraternidad）會長馬圖拉諾（Omar Maturano）向媒體提及，因為信號電纜遭竊，自動信號系統無法正常運作，火車駕駛員已10天在沒有信號系統運作狀態下工作，向阿根廷火車提報失竊待修也尚未收到回覆。

火車上的乘客在社群分享的影片中喊著「我們奇蹟般活著」，影片鏡頭轉向拍攝火車窗外鐵橋下川流不息的車潮。一名受傷乘客在醫院接受媒體訪問表示：「第一時間以為我們從橋上掉下來了，我可能會死。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
印度火車事故下修至275死 救援行動劃下句點
2023/06/04 22:25

印度火車事故下修至275死 救援行動劃下句點
西班牙2列車相撞 至少155人受傷
2022/12/07 18:53

西班牙2列車相撞 至少155人受傷

這集團Q1業績大增8成！成長關鍵全曝光
本世紀最慘重 印度火車相撞 至少288死
2023/06/04 05:30

本世紀最慘重 印度火車相撞 至少288死
印尼爪哇驚傳火車相撞意外 目前已確定3人罹難
2024/01/05 11:49

印尼爪哇驚傳火車相撞意外 目前已確定3人罹難
影片曝！天津2列火車相撞出軌墜橋 當局：沒人員傷亡報告
2022/04/14 16:41

影片曝！天津2列火車相撞出軌墜橋 當局：沒人員傷亡報告
荷蘭火車撞出軌 至少1死30傷
2023/04/05 05:30

荷蘭火車撞出軌 至少1死30傷
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播