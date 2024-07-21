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「凱米」最快明深夜發布海警 氣象署：接近台灣時可能是中颱以上

凱米最近路徑圖。（中央氣象署提供）

凱米最近路徑圖。（中央氣象署提供）

2024/07/21 11:26

〔記者蔡思培／台北報導〕輕度颱風「凱米」（GAEMI）已在昨天下午2點生成，持續朝台灣靠近。中央氣象署預報指，颱風以每小時8公里緩慢速度往北北西方向移動，接近台灣時候可能已是中颱以上，預計最快週一深夜就可能發布海上警報，也不排除發布陸上警報。

預報員張竣堯說，今天上午8點凱米位於鵝鑾鼻東南方800公里海面上，以每小時8公里緩慢速度往北北西方向移動，由於颱風行進方向由西北西方向轉為北北西，轉向中速度較慢。張竣堯表示，凱米接近台灣的時候，強度可能達到中颱以上，預計週一深夜至週二清晨發布海上警報，首當其衝是台灣東部海域。預報員朱美霖也說，不排除發布陸上警報，但凱米接近北部海域的時間點是週三，距離現在仍有2、3天時間，不確定性仍高。

朱美霖說，凱米週一晚間接近巴士海峽，週二白天會抵達台灣東南部海域，週三至週五逐漸到台灣北部海域，往西北方向移動，颱風結構與大小也會影響屆時風雨情形。

未來一週天氣方面，由於今、明兩天颱風尚未接近，各地天氣是多雲到晴、午後雷陣雨天氣為主。但凱米自週一晚間起逐漸北上，週二至週五是颱風最接近台灣的時候，颱風沿著東方海域北上至台灣北部海域期間，可能帶來明顯風雨，建議民眾可先做好防颱準備。

朱美霖進一步指出，週二起颱風外圍環流會影響台灣，週二台灣附近吹偏東風，北部、宜蘭、花蓮會有間歇風雨，中南部則是午後雷陣雨為主。週三、週四颱風從台灣東方至台灣北部海面，風雨最為明顯，西半部、宜蘭會有連續性強降雨，不排除有局部豪雨等級降雨，花東一帶相對偏背風測，降雨則不如西半部明顯。週五後颱風位於台灣北部海面，低壓帶北移下，風向轉偏南到西南風，降雨熱區在中南部，其他地區仍要留意間歇降雨。

朱美霖也說，從昨晚8點最新系集模式颱風路徑預測，不排除凱米有路徑靠近台灣、移動到陸地上的趨勢，未來會持續觀察。另外，影響颱風移動因素多，包括季風低壓、太平壓高壓勢力、颱風本身發展強度，凱米現在在季風低壓中發展，但不排除季風低壓中還有其他低壓發展，若有其他低壓發展也可能影響到凱米路徑。

至於位於南海的熱帶性低氣壓TD04，今天仍有機會發展為輕度颱風，但朱美霖說，其路徑是往西北移動，今、明兩天逐漸接近中南半島，預估後天會就會逐漸消散。

凱米暴風可能到達時間。（中央氣象署提供）

凱米暴風可能到達時間。（中央氣象署提供）

週二起颱風外圍環流將為台灣帶來降雨。（中央氣象署提供）

週二起颱風外圍環流將為台灣帶來降雨。（中央氣象署提供）

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