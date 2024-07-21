為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

後備軍人注意！「同心34號」演習動員召集令12:00生效

國防部發布「同心34號」演習動員召集令，「精誠動員甲字第120203號」等後備軍人須依律定時間赴指定地點報到。（資料照）

國防部發布「同心34號」演習動員召集令，「精誠動員甲字第120203號」等後備軍人須依律定時間赴指定地點報到。（資料照）

2024/07/21 12:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部明（22）日到26日舉行為期5天的「漢光40號」實兵演習，為驗證後備動員能量，國防部發布「同心34號」演習動員召集令，「精誠動員甲字第120203號」等後備軍人須依律定時間赴指定地點報到；包括漢翔公司等動員企業，亦須依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。

「同心34號」演習動員召集令全文如下：

國防部令：

一、「同心34號」演習動員召集令於民國113年7月21日12時生效：

（一） 受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，於7月22日8時向指定地點報到：

1、精誠動員甲字第120203號、第131000號、第140700號、第141300號、第150300號、第230106號、第230305號、第230307號、第231606號、第231705號、第240303號、第241306號、第251005號、第251406號。

2、忠信動員甲字第120301號、第130101號、第150101號、第160101號。

3、忠義動員甲字第130100號、第180609號、第180909號、第280400號。

4、大業動員甲字第140300號、第230100號、第240106號。

5、仁愛動員甲字第132500號、第220300號。

6、忠貞動員甲字第120200號、第130400號、第130800號、第150300號、第230104號、第240300號、第250600號。

7、博愛動員甲字第130200號、第130400號、第140400號、第150200號、第150300號、第221104號、第221205號、第222500號、第231407號、第231603號、第232600號、第241205號、第241504號、第242900號、第251203號、第252200號。

8、安法動員甲字第130300號。

9、忠興動員甲字第130300號。

（二） 受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，依召集令指定時間向指定地點報到：

1、精誠動員甲字第933060號、第942002號、第953032號。

2、忠義動員甲字第943001號。

3、仁愛動員甲字第931005號。

4、忠貞動員甲字第932009號。

二、受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到：

（一） 精誠動員丙字第230305號、第230307號、第230106號、第231705號、第240303號、第241306號、第241100號、第251406號、第251005號，精誠動員丁字第230305號、第230307號、第230106號、第231705號、第240303號、第241306號、第241100號、第251406號、第251005號，精誠動員己字第241306號，精誠動員辛字第231606號。

（二） 忠信動員丙字第150209號、第140101號。

（三） 忠義動員丙字第943001號。

（四） 大業動員丙字第240106號、第230100號，大業動員丁字第240106號、第230100號。

（五） 仁愛動員丁字第120200號、第130200號、第220300號，仁愛動員己字第120200號、第130200號。

（六） 忠貞動員丙字第230104號、第150700號、第250600號、第140400號、第240300號，忠貞動員丁字第230104號、第150700號、第250600號、第140400號、第240300號。

（七） 博愛動員丙字第221104號、第221205號、第222500號、第231603號、第231407號、第232600號、第251203號、第252200號、第241504號、第241205號、第242900號，博愛動員丁字第221104號、第221205號、第231603號、第231407號、第232600號、第251203號、第252200號、第241504號、第241205號。

三、陸軍航空基地勤務廠（漢翔及亞航公司）、陸軍汽車基地勤務廠（南港輪胎公司）、海軍戰鬥系統工廠（竣為公司）、空軍第一後勤指揮部（亞航公司）、空軍飛行訓練指揮部（漢翔公司）、軍備局生產製造中心第401廠（保勝光學股份有限公司）之動員工廠，依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國防秘辛》漢光演習危機四伏 盤點那些驚險瞬間與不幸
2024/07/20 08:10

國防秘辛》漢光演習危機四伏 盤點那些驚險瞬間與不幸
漢光40號演習南、高外海將操演布雷 八軍團指揮官先視導整備
2024/07/18 11:28

漢光40號演習南、高外海將操演布雷 八軍團指揮官先視導整備

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
以盾抗矛！ 國軍「漢光」去中心化演練抗中共斬首、速決
2024/07/18 17:16

以盾抗矛！ 國軍「漢光」去中心化演練抗中共斬首、速決
幻象戰機應對共機又要備戰漢光 李棟樑赴新竹基地感謝官兵付出
2024/07/18 13:53

幻象戰機應對共機又要備戰漢光 李棟樑赴新竹基地感謝官兵付出

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
漢光40號演習誰當攻擊軍？ 6軍團指揮官李天龍：各級指揮官都是
2024/07/16 15:36

漢光40號演習誰當攻擊軍？ 6軍團指揮官李天龍：各級指揮官都是
137旅後備軍人首參野戰射擊 有望於漢光40驗證常、後防衛
2024/07/17 13:32

137旅後備軍人首參野戰射擊 有望於漢光40驗證常、後防衛
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播