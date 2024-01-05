印尼爪哇驚傳火車相撞意外 目前已確定3人罹難

印尼爪哇省驚傳火車相撞事故，目前警方證實已有3名工作人員確定罹難。（美聯社）

2024/01/05 11:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼爪哇省萬隆市於當地時間5日早上發生火車相撞事故，警方及搜救隊表示目前乘客均已獲救，但有3名鐵路工作人員死亡，事故原因待釐清。

根據《美聯社》報導，印尼交通部鐵路總局發言人馬蒂努斯（Joni Martinus）表示，事發地點為爪哇島省萬隆市，距奇卡倫卡（Cicalengka）車站約500公尺處，2輛相撞列車分別為從東爪哇省首府泗水開往萬隆的Turangga特快列車，以及從奇卡倫卡車站開往帕達拉朗（Padalarang）的一般通勤列車。

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從事故畫面中可以看到，事故現場相當混亂，其中1輛列車的幾節車廂幾乎翻倒並嚴重損毀，另1輛列車則直接衝進附近稻田。

萬隆搜救隊負責人馬蘭蒂卡（Hery Marantika）表示目前2輛列車上約160名乘客均已獲救。當地警方發言人湯波（Ibrahim Tompo）則表示，事故原因還有待釐清證，但目前已確定有3名列車工作人員罹難，其身分分別為通勤列車司機、助理司機，以及Turangga特快列車上的乘務員。

INFO TERKINI

telah terjadi tabrakan.kereta api Turangga sama KRD di babakan stasion cicalengka jam 6 pagi

mohon maaf perjalanan kereta api bandung raya （KRD）terganggu pic.twitter.com/t91Z1PwyxS — wasweswos （@Cuancoin21） January 5, 2024

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