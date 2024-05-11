聯合國大會143票支持巴勒斯坦建國 以色列代表震怒絞碎憲章

聯合國大會143票同意巴勒斯坦有資格成為會員國，等同支持巴勒斯坦建國，以色列駐聯合國大使震怒絞碎《聯合國憲章》。（法新社）

2024/05/11 09:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會10日在美國紐約召開，以143票贊成、9票反對、25票棄權通過決議，確認巴勒斯坦有資格成為聯合國會員國，並建議安全理事會（安理會）重新考慮將其納入聯合國，等同支持巴勒斯坦建國，以色列代表當場震怒，以碎紙機絞碎《聯合國憲章》。

據《美國之音》報導，聯合國大會通過決議後，仍需由15個國家組成的安理會審核，美國曾在上月18日動用安理會否決權阻止巴勒斯坦進入聯合國，10日同樣在聯合國大會投出反對票。

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美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）表示，美方的投票並非反對巴勒斯坦建國，事實上，美國已經明確地表達對巴勒斯坦的支持，並尋求有意義的推動，但若這項決議之後再度回到安理會，美方立場仍不會改變，亦即巴勒斯坦建國與否必須透過以巴談判來決定。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）強烈反對聯合國通過決議，強調這將賦予哈瑪斯恐怖分子權利，爾登在會議上高舉哈瑪斯現任領導人辛瓦（Yahya Al-Sinwar）的照片，指稱辛瓦會非常感謝聯合國大會的決定，並以碎紙機絞碎《聯合國憲章》。

據了解，巴勒斯坦屬於聯合國「非會員國觀察員」，由巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）代表，雖然沒有任何投票權利，但可以參加會議、加入世衛組織和國際刑事法院等聯合國機構，並非以色列決心要剿滅的哈瑪斯，而且自治政府和哈瑪斯也長期處於不和狀態。

另外，聯合國大會決議不具法律約束力，但具有國際社會道德分量，143個國家表達了支持的態度，無疑顯示出國際上對巴勒斯坦建國的大多數看法。

聯合國事務主任高文（Richard Gowan）指出，這次投票顯示大多數聯合國會員國不僅希望加薩走廊停火，還希望以巴兩國為巴勒斯坦問題找到長期解決方案。

聯合國大會以143票贊成、9票反對、25票棄權通過巴勒斯坦成為會員國的決議。（路透）

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