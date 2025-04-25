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    蝙蝠「飛行中點水」高超美技曝光! 研究揭喝水不失控奧秘

    飛行中的蝙蝠。示意圖。（法新社）

    飛行中的蝙蝠。示意圖。（法新社）

    2025/04/25 21:02

    〔編譯管淑平／綜合報導〕人類自認是多工高手，但蝙蝠在這方面可能更厲害。許多種蝙蝠都能夠在飛行中同時喝水，而不會失控墜落。一份23日發表的研究，揭開蝙蝠這種協調技巧背後的物理原理。

    《紐約時報》報導，這份在《皇家學會界面期刊（Journal of the Royal Society Interface）》發表的研究報告共同作者、維吉尼亞理工大學機械工程學教授穆勒（Rolf Müller）指出，全球約1400種蝙蝠中，「飛行中點水」是最普遍的喝水策略，這可能是蝙蝠為了避免落地，和遠離掠食者而演化出的行為，因為水源地可能也同時是危險的地方。

    有些蝙蝠在飛越水面時，直接用舌頭舔水喝水，有的則是採用「腹部沾水法（belly-dipping）」間接飲水：先把毛皮弄濕，再舔舐上面的水。這份研究探討蝙蝠用舌頭舔水的技巧。

    研究人員以2隻普氏蹄蝠和4隻馬鐵菊頭蝠實驗，利用多角度攝影機追蹤蝙蝠俯衝飲水時，身體特定部位的動作。透過影像發現，蝙蝠接近水面時會降低飛行速度，研究團隊推測，這一部分是因為，蝙蝠同時執行兩項任務有些挑戰，以及貼近水面飛行的物理侷限。蝙蝠為了避免翅膀碰到水，會將翅膀擺動幅度減少約一半，並且以更高角度振翅，來平衡頭部向下傾斜造成的阻力。

    蝙蝠貼近水面的同時，精準控制舌頭輕巧汲水入口。研究報告共同作者、康乃爾大學生物物理學家鄭晟煥（Sunghwan Jung，譯音）表示，這時的精確度是關鍵，以免水濺入鼻子。蝙蝠使用回聲定位導航，會發出高頻聲音，利用聲波反彈，收集環境中物體的資訊，不過，有些種類蝙蝠是從鼻孔、而非嘴巴發聲，因此，若鼻孔進水，形同暫時「失明」。

    鄭晟煥指出，這項研究最終想了解的是動物的多工機制，他們接下來將探究其他動物的多工行為，並從這些研究的成果獲得的啟發，開發仿生飛行機器人。

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