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    美拒中國記者續簽證 胡錫進：將猛烈報復針對駐港美媒

    美中關係近日未有緩勢，中國持續對美強化媒體戰，官媒《環球時報》總編輯胡錫進（見圖）連兩天放話稱「中方已準備全數撤出駐美記者」，並揚言將「猛烈報復」，目標直指派駐香港的美國記者。（蓬勃資料照）

    美中關係近日未有緩勢，中國持續對美強化媒體戰，官媒《環球時報》總編輯胡錫進（見圖）連兩天放話稱「中方已準備全數撤出駐美記者」，並揚言將「猛烈報復」，目標直指派駐香港的美國記者。（蓬勃資料照）

    2020-08-04 19:39:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美中上月互關領事館，兩國關係近日未有緩勢，中國持續對美強化媒體戰，官媒《環球時報》總編輯胡錫進連兩天放話稱「中方已準備全數撤出駐美記者」，並揚言將「猛烈報復」，目標直指派駐香港的美國記者。

    綜合媒體報導，胡錫進3日晚間在微博指稱，美國先前已驅逐60多名中國記者後，無差別將所有中國記者簽證縮短為3個月，美方很可能通過不予簽證延期，導致更多中國記者離開美國。

    胡錫進嗆說；「這可嚇不住中國人」，倒是想請華盛頓好好想一想，很多美國記者在中國生活了很多年，美國在香港還有幾百個記者，「中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺著的」。

    胡錫進今（4）早在推特說，「據我所知，考慮到美方沒有更新中國記者的簽證，中方已經做好了應對所有中國記者都必須離開美國的最壞情況的準備。如果是這樣，中方將進行報復，包括針對駐香港的美國記者」；然而，胡錫進在微博中並未提及「針對駐香港的美國記者」這些文字。

    胡錫進今早在推特說，「中方已經做好了應對所有中國記者都必須離開美國的最壞情況的準備。如果是這樣，中方將進行報復，包括針對駐香港的美國記者」；然而，胡錫進在微博並未提及「針對駐香港的美國記者」這句話。（圖擷取自Twitter）

    胡錫進今早在推特說，「中方已經做好了應對所有中國記者都必須離開美國的最壞情況的準備。如果是這樣，中方將進行報復，包括針對駐香港的美國記者」；然而，胡錫進在微博並未提及「針對駐香港的美國記者」這句話。（圖擷取自Twitter）

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