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卡地亞耳環45萬標錯價變450想反悔 醫師維權成功已收貨

卡地亞耳環原價新台幣45萬卻標成450元，墨西哥醫師買了兩副後卡地亞想取消訂單，醫師最終維權成功並已收到耳環。（圖擷自@LordeDandy「X」帳號）

卡地亞耳環原價新台幣45萬卻標成450元，墨西哥醫師買了兩副後卡地亞想取消訂單，醫師最終維權成功並已收到耳環。（圖擷自@LordeDandy「X」帳號）

2024/04/28 10:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥27歲外科住院醫師維拉里爾（Rogelio Villarreal），去年12月在IG上看到奢華珠寶品牌卡地亞的廣告，點進去瀏覽後發現有副耳環只要237墨西哥披索（約新台幣450元），連忙買了兩副，卡地亞後續將價格調整為23.7萬墨西哥披索（約新台幣45萬元），並千方百計想要消除訂單，但維拉里爾最終維權成功。

《紐約時報》報導，維拉里爾透露，他之前完全不了解卡地亞這個品牌，點進去廣告後發現有各種手提包、手錶和項鍊，每款售價都相當高，不過，他眼尖發現18K玫瑰金鑲鑽耳環十分便宜，就下單買了兩對。

維拉里爾說，在他下單後卡地亞開始反悔，最初聲稱耳環缺貨，後來又致電給他強調耳環標錯價，公司方面會提供香檳和皮革商品當做補償，希望他能取消訂單，

不過，維拉里爾拒絕卡地亞所提供的協調方案，並聯繫了墨西哥聯邦消費者保護機構，該單位有權在商家標錯價拒絕出貨時爭取消費者權益，在收到維拉里爾的投訴後，已多次嘗試讓卡地亞和維拉里爾進行協商。

維拉里爾的維權行動最終大獲成功，本月26日已收到卡地亞寄來的兩副耳環，他透露其中一副會送給母親。墨西哥社群網路對於維拉里爾的行為看法兩極，有人讚賞這名住院醫師對抗卡地亞的行為，但包括參議員特列斯（Lilly Téllez）在內的部分人士，則指責他濫用消費者保護制度謀取個人利益。

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