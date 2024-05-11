20年最強磁暴來襲！星鏈衛星降級服務 太空站防範輻射傷害

地磁風暴造成匈牙利巴拉頓湖上空出現絢爛極光。（歐新社）

2024/05/11 19:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕強大太陽閃燄引發的地磁風暴，10日起侵襲地球，已經影響人造衛星通訊，美國富豪馬斯克（Elon Musk）的「星鏈（Starlink）」公司證實，旗下衛星正處於「降級服務」狀態。

英國《每日電訊報》11日報導，星鏈公司官網發出聲明，「星鏈目前正處於降級服務，我們的團隊正在調查」。馬斯克也在社群媒體發文說，「星鏈衛星群正受到很大壓力，但是目前為止還挺住」。

請繼續往下閱讀...

星鏈公司為目前全球居主導地位的衛星網路服務公司，目前在地球軌道部署的約7500枚人造衛星，「星鏈」就占了其中約60％。這些在低地軌道上的衛星，透過「衛星間雷射光鏈」通訊技術，以雷射光彼此傳輸訊號，使其網絡得以覆蓋全球各地。

這波地磁風暴是因日前強大太陽閃燄活動，伴隨的日冕物質拋射（CME）直衝地球而來，是地球自2003年遭遇的最猛烈地磁風暴，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空天氣預報中心發出最高「極強（G5）」等級警報，NOAA說，地磁風暴已於美東時間10日晚間抵達地球，由於後續還有日冕物質拋射朝地球而來，因此磁暴將持續到這週末，衛星導航系統、電力網和通訊都可能受到影響。

根據《美聯社》和《法新社》11日報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）說，地磁風暴不會對國際太空站上的7名太空人造成嚴重威脅。但是NOAA太空天氣預報中心科學家史汀柏（Rob Steenburgh）說，最令人擔心的是輻射量增加，必要時太空人將進入站內防護性更好的區域迴避。NASA也將視情況關閉在太空中敏感的觀測儀器，避免受損。

NASA的噴射推進實驗室也說，像鴿子等有辨識方位本能的物種也可能受到影響，就有養鴿人曾注意到，在地磁風暴期間飛回來的鴿子數量減少。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法