俄廚師涉密謀巴黎奧運搞破壞被捕 家中搜出俄國情報單位文件

法國警方24日為即將開幕的巴黎奧運戒備。（歐新社）

2024/07/25 20:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕2024年夏季奧運會26日在法國巴黎開幕前夕，法國警方逮捕40歲俄羅斯廚師，涉嫌準備在奧運期間進行「大規模」破壞穩定行動。警方在這名俄國男子住處發現一批據信與俄國情報單位「俄羅斯聯邦安全局（FSB）」有關的文件。

根據英國《衛報》、歐洲媒體《歐洲新聞台（Euronews）》24日報導，「巴黎檢方在內政部要求下，21日突擊這名男子位於塞納何右岸的住處，將他逮捕，在住處搜出一批據信和FSB旗下特種部隊有關係的文件。這名男子正因涉嫌提供情報給一外國國家，試圖「在法國挑起敵意活動」遭到調查，並被審前拘禁。他被指控涉嫌的罪行最高可判處30年有期徒刑。不過，檢方排除此案與恐怖活動有關，也未說明這名男子牽涉的破壞穩定活動計畫細節。

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法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）說，證據顯示有在奧運前散播不實訊息之企圖，已有「其他俄國人」被逮捕，「我們非常強烈認為，他準備策劃破外穩定、擾亂和間諜活動」，現在已遭逮捕，將能夠證實警方的懷疑。

這名男子曾在俄國參加實境秀，自2010年起就住在法國，搬到巴黎前，曾在受俄國菁英歡迎的法國滑雪勝地古謝維爾（Courchevel）一家米其林星級餐廳工作。法國執法機關這幾個月一直在監視他，2個月前曾監聽到他和一名俄國情報單位接頭人通話，電話中說「法國將有一場前所未有的開幕典禮」。

上月美國微軟公司的威脅分析中心才發布報告，警告俄國兩個惡名昭彰的網路惡意活動組織「風暴-1679（Storm-1679）」和「分身（Doppelganger）」正密集散播假消息，兩大目標是打擊國際奧林匹克委員會（IOC）的信譽，以及煽動對奧運期間可能發生暴力的預期心理。

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