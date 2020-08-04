李登輝辭世》日前副防相：要達成他日版《台灣關係法》遺願

日本前防衛副大臣、眾議員長島昭久（左）4日表示，李登輝曾向他說過，希望日本能制定《台灣關係法》，他當天也在會場留言寫道，「要實現日本版台灣關係法的成立」。（資料照）

2020-08-04 21:02:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本副首相麻生太郎等政要昨（4）日陸續前往台灣駐日代表處追悼前總統李登輝；其中，曾任防衛副大臣的眾議員長島昭久表示，李登輝曾向他說過，希望日本能制定《台灣關係法》，他當天也在追思會場留言「要實現日本版台灣關係法的成立」。

綜合媒體報導，位於東京白金台的台灣駐日代表處從3日至7日期間，在官邸前庭設置李登輝前總統的追思會場，供僑胞與日本友人追悼，據代表處統計，昨天有550名日本政要、民眾和僑胞前到場致哀。

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長島昭久受訪指出：「李登輝總統是亞洲的領袖、世界的領袖，台灣民主化之父，是我尊敬的政治家，他留下的功績很多，日本人一直受他的激勵。7年前我受邀到他府上作客，談了3小時半，他託我說，盼日本也要制定《台灣關係法》，離開時還用力地握住我的手，讓我至今難忘。日台今後也應合作為亞洲的繁榮與和平而努力。」

長島昭久在會場的留言版寫下「要實現日本版台灣關係法的成立」一語，並於臉書及推特發文表示，「我與笠浩史眾議員一同到白金台的台灣駐日代表處追思會場，向已故的李登輝老師留言和致哀，很感謝他生前的指導，我誓言要進一步深化日台關係，敬請安息」。

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