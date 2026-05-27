教育補助再加碼！ 張惇涵：學貸利息降1％、寬限期延至2年

行政院秘書長張惇涵說明，學貸利息降1%、還款寬限多1年，未來學貸的寬限期將從現行的畢業後1年寬限到2年，還款利率從1.775%降為0.775%。（記者田裕華攝）

總統賴清德今（27日）拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，並開記者會對外說明。關於教育加碼，行政院秘書長張惇涵說明，學貸利息降1%、還款寬限多1年，未來學貸的寬限期將從現行的畢業後1年寬限到2年，還款利率從1.775%降為0.775%。

總統府今天上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴總統率領府院團隊向國人說明，政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並公布18項措施，涵蓋安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓5大面向。

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在教育加碼方面，張惇涵說明，第8項方案，學貸利息降1%、還款寬限多1年。未來學貸的寬限期將從現行的畢業後1年寬限到2年，還款利率從1.775%降為0.775%。

張惇涵續指，第9項方案，政府會持續實施高中職免費免學費政策，落實12年國教。

第10項方案，張惇涵說明，會持續提供私立大學學雜費補助，每年最高補助3.5萬元，也會持續照顧弱勢家庭，家庭年所得70萬元以下者加碼補助2萬元，所得70萬元到90萬元之間者加碼補助1.5萬元。政府要透過拉近公私立學校學費雜費的差距，來落實教育平權。

至於第11項方案，張惇涵表示，政府會持續提供大專院校學生住宿補貼。補助入住學校宿舍的學生，一般生5000元、弱勢學生7000元。另外額外加碼，若是入住校內婚育宅宿舍，比照租金補貼的婚育宅加碼的方式來辦理。

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