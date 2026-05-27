民調：逾半國人滿意賴總統外交表現 67.1％支持增加國防預算

外交部27日發布民調結果，逾半數受訪者滿意總統賴清德就任兩年來的整體外交表現。（資料照）

外交部今（27）日發布民調結果，調查內容涵蓋國人對賴政府上任兩年來整體外交表現、外交部推動重要外交政策成效，以及對外關係發展方向等議題。調查結果顯示，逾半數受訪者滿意總統賴清德就任兩年來的整體外交表現，超過6成5受訪者支持外交部推動的「總合外交」政策及「榮邦計畫」；67.1％受訪者支持台灣增加國防預算，打造「台灣之盾」防禦系統。

民調結果顯示，54.7％受訪者滿意總統賴清德就任兩年來的整體外交表現；66.5％受訪者支持外交部過去兩年推動的「總合外交」政策；65.6％受訪者支持外交部「榮邦計畫」；另有77.8％受訪者支持外交部與衛福部、運動部、文化部等10個部會建立「雙部長會議」機制，顯示國人對政府整合跨部會資源、推動總合外交的方向，抱持正面肯定。

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在國際關係方面，59.3％受訪者認為台灣應優先強化與美國的經貿合作；67.1％受訪者支持台灣增加國防預算，打造「台灣之盾」防禦系統。針對總統賴清德近期率團訪問我非洲友邦史瓦帝尼、突破中國外交封鎖的表現，有66.3％受訪者表示滿意，並有69.2％受訪者支持總統持續出訪友邦，深化與邦交國的合作關係。

外交攻防方面，86.2％受訪者支持政府持續推動外交作為，以爭取國際支持。針對近期發生的涉外身分標示爭議，82.3％受訪者滿意外交部對韓國電子入境卡標示爭議的交涉處理；77％受訪者支持外交部針對丹麥將我國人居留證國籍列為「中國」所採取的反制作為。

在拓展國際空間及對外關係方面，83.8％受訪者支持外交部過去兩年持續規劃增設海外代表處或辦事處；93.9％受訪者支持外交部爭取增闢台北直飛外國航線，反映民眾期待開拓實際國際參與空間。

此外，70％受訪者認為台灣政要出訪各國能提升「身為台灣人」的光榮感；相較「中國台灣」路線（16.5％），73.4％受訪者支持總統主張的「民主台灣」作為國家未來定位與發展的路線；52.6％受訪者認為「外交關係」的重要性高於「兩岸關係」（36.2％），反映國人對台灣走向世界、深化國際連結具高度共識。

本次民意調查由外交部委託「求真民意調查股份有限公司」進行，採用市話及手機訪問，並以分層比例隨機抽樣方式進行，共完成1524份有效樣本。受訪者涵蓋全台22縣市（包含離島）年滿20歲之各年齡層民眾。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.4個百分點以內。

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