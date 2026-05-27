催生大紅包！ 加碼試管嬰兒補助「最高15萬」 不分有無保險「生一胎領10萬」

政府將加碼人工生殖補助，示意圖。（資料照）

賴清德總統今召開國安高層會議，親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施，並率府院團隊對外說明。行政院秘書長張惇涵說明，政府將加碼人工生殖補助，40歲以下前3次一律補助15萬、第4到6次補助6萬元；40至45歲則補助前3次13萬元，鼓勵越早使用成功率越高、母嬰越健康。

「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」分為安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓五大面向，涵蓋18項方案。

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張惇涵說明，政府將推出「加碼人工生殖補助」，加大對不孕症家庭的支持，40歲以下，前3次試管嬰兒補助一律提升到15萬，第4到6次補助6萬元；40至45歲，前3次補助提升到13萬元，透過階梯式設計，鼓勵越早使用、加碼越多，因為越早使用，成功率越高、母嬰越健康。

張惇涵接著說，政府將落實生育保險補足至10萬元，不論勞保、國保、農保、軍保或軍公教補助，甚至是沒有社會保險的媽媽，只要生育本國籍嬰兒，政府會補足每胎生育給付到10萬元，雙胞胎以上按比例增加，這是政府「幫媽媽坐月子」的心意。

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