真相只有一個！何欣純要盧說明「中捷藍線動工沒」 否則市長讓她做

何欣純以柯南的名言「真相只有一個」，再次呼籲盧市長說明，捷運藍線到底動工了沒有？（記者歐素美攝）

民進黨台中市議員陳俞融昨與台中市長盧秀燕就捷運藍線進度互槓，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天對此回應指出，盧市長以不負責任且輕慢的態度回應議員，她深感遺憾，並以柯南名言強調「真相只有一個」，呼籲盧市長說明捷運藍線到底動工了沒有？不要把責任推給別人，否則市長讓她來做。

台中市長盧秀燕任期剩半年多，民進黨議員陳俞融昨在議會總質詢質疑盧15項市長幸福政見，迄今78%都跳票，尤其被她列第一順位的軌道建設，捷運藍線預算執行率僅3.25％。盧秀燕竟嗆陳俞融說「我現在正在看你的政見包括藍線要開工，開工了嗎？你也政見進度零」。

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何欣純今天到神岡市場掃街拜票，接受媒體採訪時表示，盧市長的回應是不負責任的態度，回應議員的態度也不好，她深感遺憾。

何欣純說，市長該有的職責就是要把市政做好，把重大建設有進度有效率的推進，至於盧市長在捷運藍線，至今市民感受是沒有動工是事實，盧市長應好好說明清楚，而不是不負責任或以輕慢不佳的態度回應議員。

何欣純強調，議員監督市政是職責，市長好好地把重大建設或城市治理做好也是職責，並以柯南的名言「真相只有一個」，再次呼籲盧市長說明捷運藍線到底動工了沒有？

何欣純說，盧是現任市長，就該把事做好，而不是把責任推給別人，否則市長讓她來做，她來完成捷運藍線，她會好好回答市民的疑惑，把城市治理及重大建設做好，因為她知道這是市長的職責。

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