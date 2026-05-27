育兒、成長津貼雙疊加！0～6歲每月1萬元入袋 出生到成年領154萬

賴清德總統今召開國安高層會議，親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，並率府院團隊對外說明18項完整措施。（記者田裕華攝）

賴清德總統今召開國安高層會議，親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，並率府院團隊對外說明18項完整措施。為強化托育支持，政府將延續「0到6歲國家一起養2.0」政策，持續發放既有的育兒與托育補助，並與新推出的「0到18歲兒童成長津貼」疊加計算；0到6歲幼童，未來每月會有1萬元津貼可供家庭自由運用，加上每胎10萬元的生育保險，從孩子出生到成年，國家將提供至少154萬元的支持。

「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」分為安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓共5大面向，共18項具體方案。

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在「強化托育」方面，行政院秘書長張惇涵表示，將持續推動「0到6歲國家一起養2.0」政策，持續發放育兒及托育補助，0到2歲家長「在家帶」的幼兒，依第一、二、三（以上）胎，每月分別領5000、6000、7000元；「送公托」則分別領7000、8000、9000元；準公共托育則分別領1.3萬、1.4萬、1.5萬元；中低收入加碼2000元、低收入戶加碼4000元。

2至6歲教保與育兒津貼部分，張接著說，公幼最多每月繳1000元、非營利幼兒園2000元、準公幼3000元；自行照顧或私幼者，育兒津貼每月5000至7000元。

張惇涵強調，現行「0到6歲國家一起養2.0」和未來的「0到18歲兒童成長津貼」採疊加發放。換句話說，若家長自行照顧1名0到6歲小孩，會有5000元育兒津貼加5000元成長津貼，每月有1萬元可供自由使用、馬上使用，加上生育保險每胎補助10萬元，從孩子出生到成年，國家至少支持154萬元。

張惇涵說，政府也會將擴大新生兒22項疾病篩檢全免費，兒童預防保健補助增加至9次、強化早療服務，幼兒專責醫師從0至3歲擴大到6歲，強化孩子健康照顧、「擴大早療照護服務」；張惇涵說，政府將擴大平價幼保的量能，持續布建公幼、準公幼、公托與準公托，並推動公部門、國營事業增設托嬰中心及幼兒園，增加托育地點與可近性、降低師生比、強化延托跟臨托服務；同時加碼「企業托育租稅減免」，除了企業新建托兒設施最高補助500萬元、補助發放員工育兒補貼之外，企業設置托兒設施、提供托育服務相關支出，可自營利事業所得額中加倍減除至200％。

行政院秘書長張惇涵。（記者田裕華攝）

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