綠批柯志恩刪減國際人才培育費 柯辦反批：無知亂咬、可笑至極

民進黨高雄捍衛隊批柯志恩刪減國際人才培育費!（高雄捍衛隊提供）

民進黨高雄捍衛隊踢爆國民黨高雄市長參選人柯志恩，在立院提案刪國際人才培育預算3000萬元；柯志恩國會辦公室回應綠委也提案連署，反嗆綠營議員迴力鏢狠狠砸向自己，無知亂咬、可笑至極。

民進黨高雄捍衛隊隊長鄭孟洳，今偕同張以理、張耀中等議員參選人與里長林浤澤，踢爆柯志恩不只砍刪華語文教育，針對教育部「培育宏觀視野國際人才」預算也提案減列3000萬元，影響公費留考生權益。

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捍衛隊進一步痛批柯志恩辦公室昨拿「委員會最後審查結果刪除數為0」辯解，是典型偷換概念，外界質疑的是柯志恩曾提案減列教育預算，不是說委員會最後照她的版本通過；沒刪成不等於沒提案，委員會決議也不能洗掉柯志恩白紙黑字的減列提案。

對此，柯志恩國會辦公室譴責地方議員及參選人為「跨層級、蹭流量」，天天在找鎂光燈，不惜向深綠基本盤獻上投名狀，結果卻連自家立委的提案都沒看，直接讓政治迴力鏢狠狠砸向民進黨自己人。

柯辦強調，綠委也提案、也連署，難道吳思瑤、林宜瑾也在剝奪學子留學機會？柯志恩是依據預算中心專業評估，揪出教育部閒置「1.6億血汗錢」黑洞。

柯辦嚴正呼籲所謂「高雄捍衛隊」，對預算審查完全無知、連自家立委提案都不清楚，只會用低俗的「階級對立」與「親美親中」等仇恨語言進行政治惡鬥，水準之差，令人嘆為觀止！「歡迎立刻辭去高市議員，來台北報名助理實習」。

柯志恩國會辦公室強調綠委也提案連署。（柯辦提供）

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