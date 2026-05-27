「喜樂島聯盟」喊願調整台獨立場 國台辦稱要在這2基礎上對話

中國國台辦發言人陳斌華今（27）日在例行記者會表示，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上同台灣各政黨展開對話協商。（資料照）

長期主張台獨的「喜樂島聯盟」日前發表一封「給中共總書記習近平的公開信」，表明願意在特定條件下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國的一部分，引發熱議。對此，中國國台辦發言人陳斌華今（27）日在例行記者會表示，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上同台灣各政黨展開對話協商。

「喜樂島聯盟」近日發表一封「給中共總書記習近平的公開信」，其中提到「我們願意在特定條件下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國的一部分，但前提是『台人治台、高度自治』，必須獲得明確且具約束力的承諾與支持」。

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聯盟也向中共提出3大訴求，包括要共產黨修正現行政策，直接向美國攤牌並聲討台澎主權歸屬，堂堂正正與美國解決歷史遺留問題；停止與中華民國政府及其體制內主要政黨的一切對話，轉而直接與台灣人民對話；對台事務不再由共產黨主導，而是委由台灣民主自治同盟與吾等台灣人民進行商談。

有中媒今天在國台辦例行記者會提問，對喜樂島聯盟公開信內容有何評論？台媒也問詢問，有評論這是「第一張台獨骨牌倒下」，對此有何評論？

陳斌華稱，兩岸終將統一，也必將統一。我們願意在堅持九二共識，反對台獨的共同政策基礎上，與台灣各黨派、各界別、各階層人士，就兩岸關係發展和民族未來開展對話協商，共同推進祖國統一進程。」

王必勝在社群平台Threads發文開酸，「喜樂島跟統促黨理念還蠻一致的。合併一下強強聯手，找關燈王（暗指民眾黨主席黃國昌）來做主席不壞。」也有網友在Threads詢問前總統陳水扁的看法，不過陳水扁僅回應「看不懂」。

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