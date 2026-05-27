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    首頁 > 政治

    藍四都執政滿意度敗給陳光復 新北議員批侯市府老是「抄政見」

    2026/05/27 12:47 記者黃子暘／新北報導
    媒體最新縣市施政滿意度調查，國民黨執政的新北等4都都輸給陳光復。（記者黃子暘攝）

    媒體最新縣市施政滿意度調查，國民黨執政的新北等4都都輸給陳光復。（記者黃子暘攝）

    媒體最新縣市施政滿意度調查，國民黨執政的新北、台北、桃園、台中四都市長滿意度竟落後還在醫院靜養的民進黨澎湖縣長陳光復。新北市議員卓冠廷批評，「台北推中央、新北抄政見、台中罵議員、桃園毒品氾濫」，新北市長侯友宜面對議會民進黨團爭取福利狂喊沒錢，卻在綠委、市長參選人蘇巧慧提出政見後「突然有錢」跟進。市議員顏蔚慈說，民眾對侯友宜的施政普遍無惡感，卻也無記憶點，成績單堪稱平淡無奇。

    新北市府回應，照顧基層、造福市民，是施政團隊的責任，各項政策推動，都必須兼顧整體財政紀律與長遠發展，只要是對市民有利，且在財政許可範圍下，市府都是全力以赴，把每一項市政工作做到最好。

    卓冠廷表示，藍營四都坐擁全國最龐大的統籌分配稅款，施政滿意度卻集體慘敗給住院的陳光復；其中，市議會民進黨團爭取3年鄰長補助費，侯市府過去高傲狂喊「沒錢」，直到蘇巧慧今年3月中將其列入市長競選政見，侯友宜才在2個月後「突然有錢」宣布加碼，讓人費解，若藍營地方首長繼續靠公關包裝傲慢敷衍，民怨終究會反噬國民黨年底選情。

    顏蔚慈指出，侯友宜卸任前的成績單平淡無奇，儘管民眾對侯友宜執政普遍沒有惡感，卻也沒有記憶點；相較其他執政縣市，新北市無論在文化教育、醫療資源、都市更新等，都仍有極大進步空間，許多政策恐流於口號及形式，例如衛生局、社會局長照業務整併「高齡長期照顧處」，1月揭牌至今，仍未能改善長照主管多頭馬車問題。

    卓冠廷也批評，台北市長蔣萬安面對密室逃脫事故等案第一時間只會推諉中央，發明等新名詞想轉移焦點；台中市長盧秀燕多項重大建設延宕，中捷藍線預算實際核銷率僅3.25%，盧還反嗆監督的市議員；藍四都滿意度墊底的桃園市長張善政則是治安網形同虛設，無法解決家長對桃園毒駕、「喪屍煙彈」連環爆滲透校園的恐慌。

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