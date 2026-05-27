美方稱將盡快決定對台軍售 葉耀元：台灣人都該有捍衛家園的決心

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）日前指稱，美國因伊朗戰爭暫停1項價值140億美元的對台軍售案；美方人士則向媒體表示，「如同川普總統所言，他很快會就對台軍售案做出決定」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，管他美國總統是誰，台灣人都要保護好自己的家園。這才是台灣人應該要有的一股捍衛國家利益的決心。

葉耀元在臉書PO文表示，不用等華盛頓郵報去找戰爭部官員證實，研究美台關係的學者們上個禮拜就已經講了無數次川普的行為是破壞六項保證，川普按下暫停鍵，跟美國有沒有棄台是同一件事嗎？川普按下暫停鍵，台灣的在野黨就會支持軍購了嗎？川普按下暫停鍵，台灣人就會更覺得我們應該保護自己嗎？答案是：不會，都不會！

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葉耀元直言，所以上述三個問題才是問題的核心。其一，川普的確是一個交易型的領袖，但沒有美國總統會因為喜歡交易而把第一島鏈跟台灣這種美國抗中第一線的國家利益賣掉好嗎？其二，就算美國同意趕快賣台灣軍武，在野黨仍舊會在那邊無限制的扯後腿；你如果是賣家你開心嗎？其三，管他美國總統是誰，台灣人都要保護好自己的家園。這才是台灣人應該要有的一股捍衛國家利益的決心。

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