蕭旭岑捲「紅錢」疑雲 綠黨團：國人憂心特定政黨有中國代理權問題

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。（記者王藝菘攝）

前國安會秘書長金溥聰前天公布，馬英九基金會前執行長蕭旭岑曾收取廈門台商協會長韓螢煥現金捐款，且款項沒有入帳；此外，捐款人韓螢煥更是深具統戰色彩的「台企聯」下一屆會長候選人引發熱議。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今日表示，國人最擔心的是，特定政黨有中國的代理權存在，此案件仍要由馬英九辦公室出面清楚說明，並呼籲檢調主動調查。

莊瑞雄指出，前總統馬英九在任期間對兩岸非常嚮往，馬卸任後也仍具有一定影響力，尤其在兩岸事務上。此外，對比蔡英文、馬英九2位前總統卸任後出訪的方向非常不一樣，蔡英文近年前往捷克、英國、法國、北歐及立陶宛等自由民主國家訪問；相較之下，馬英九嚮往中國，並透過基金會運作發揮影響力。

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莊瑞雄續指，馬英九基金會對中國仍具影響力、對兩岸關係上有一定話語權，也會進一步對台商產生影響，尤其是對台企聯。本次基金會資金問題，很明顯不是來自非中國地區，難免讓人聯想到紅錢問題，但只要台商對政治人物的支持合法合規、有依法申報，民進黨也不會過度延伸。

莊瑞雄直言，不過，這次蕭旭岑大筆現金的照片，看起來不是一般10萬、20萬，而是上百萬元規模且若未依法入帳，讓人有很多想像空間。國人最擔心的是，特定政黨有中國的代理權存在，此案件仍要由馬英九辦公室出面清楚說明，避免讓事件持續陷入刀光劍影。

針對金溥聰、蕭旭岑互相攻擊、指控，莊瑞雄呼籲，相關爭議涉及公益侵占屬非告訴乃論，司法機關若認為社會高度關注，也可主動進一步調查，讓社會大眾了解真相，相信國民黨與馬辦也希望案件能盡速釐清，該交給司法的，如果涉及犯罪，勿枉勿縱。

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