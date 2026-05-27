準爸媽快看！婚假、產假、陪產檢假全延長 政府補貼薪水

行政院秘書長張惇涵。（記者田裕華攝）

總統賴清德今（27）日拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施。行政院秘書長張惇涵說明，婚假、產假、陪產檢假皆延長，勞工婚假將比照軍公教從8天延長到14天，不分職業產假從8週延長到12週，爸爸的陪產檢假也從7天增加到14天，由政府補貼增加天數的薪水。

總統府今天上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴總統率領府院團隊向國人說明，政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並公布18項措施，涵蓋安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓5大面向。

請繼續往下閱讀...

關於友善職場面向，張惇涵盤點，第十二項方案是，婚假、產假、陪產檢假通通都延長，增加天數的薪水由政府補貼。勞工的婚假將比照軍公教，從8天延長到14天；不分職業的產假從8週延長到12週，媽媽對於這延長的4週，有權選擇提前銷假；爸爸的陪產檢假及陪產假也從7天增加到14天。

張惇涵續指，第十三項方案，育嬰留停津貼6+3。未來育嬰留停的適用年齡，小朋友從3歲擴大到6歲。若雙親都請滿6個月的育嬰留停津貼，可以再各自多請3個月。至於為何規定雙親請滿6個月才能增加3個月？因為政府希望不只是媽媽能夠被支持，也鼓勵爸爸參與照顧；而且也會把現行投保薪資的上限再提高，以後育嬰留停津貼最高可以領超過4萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法