為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    準爸媽快看！婚假、產假、陪產檢假全延長 政府補貼薪水

    2026/05/27 13:22 記者陳政宇／台北報導
    行政院秘書長張惇涵。（記者田裕華攝）

    行政院秘書長張惇涵。（記者田裕華攝）

    總統賴清德今（27）日拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施。行政院秘書長張惇涵說明，婚假、產假、陪產檢假皆延長，勞工婚假將比照軍公教從8天延長到14天，不分職業產假從8週延長到12週，爸爸的陪產檢假也從7天增加到14天，由政府補貼增加天數的薪水。

    總統府今天上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴總統率領府院團隊向國人說明，政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並公布18項措施，涵蓋安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓5大面向。

    關於友善職場面向，張惇涵盤點，第十二項方案是，婚假、產假、陪產檢假通通都延長，增加天數的薪水由政府補貼。勞工的婚假將比照軍公教，從8天延長到14天；不分職業的產假從8週延長到12週，媽媽對於這延長的4週，有權選擇提前銷假；爸爸的陪產檢假及陪產假也從7天增加到14天。

    張惇涵續指，第十三項方案，育嬰留停津貼6+3。未來育嬰留停的適用年齡，小朋友從3歲擴大到6歲。若雙親都請滿6個月的育嬰留停津貼，可以再各自多請3個月。至於為何規定雙親請滿6個月才能增加3個月？因為政府希望不只是媽媽能夠被支持，也鼓勵爸爸參與照顧；而且也會把現行投保薪資的上限再提高，以後育嬰留停津貼最高可以領超過4萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播