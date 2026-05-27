曾登記選嘉市長、立委 無黨博士蔡松益喊再選嘉義縣長

博士蔡松益今發表參選2026嘉義縣長宣言。（翻攝自蔡松益臉書）

嘉義縣長選情升溫，民進黨提名立委蔡易餘參選，國民黨嘉縣黨部昨確定以「在野大聯盟」方式，禮讓無黨籍朴子市長吳品叡參選嘉義縣長；曾登記參選嘉義市立委、市長的博士蔡松益今發表參選2026嘉義縣長宣言，在中國任教、發展多年，他強調已設籍嘉義縣超過4個月，因看透黨派紛擾、派系博弈消耗地方發展心力，以無黨身分投入今年底嘉義縣長選舉。

現年52歲的蔡松益為陽明大學生物醫學影像暨放射科學系博士，曾在2022年登記參選嘉義市長，後因市長選舉重行選舉，他未登記參選；2024年本屆立委選舉，他獲復康聯盟黨徵召參選，獲839票落選。

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蔡松益發布參選宣言說，雖出身自台中，但在嘉義生活與工作超過30年，曾有聖馬爾定醫院影像醫學部行政副主任、童綜合醫院影像醫學部技術長、中國江蘇醫藥職業學院醫學影像學院副教授等工作資歷，目前為中國山東省淄博市齊魯醫藥學院副教授。

他表示，會參選是因為知道嘉義鄉親所求無非安居、樂業、健康、便利。未來希望以博士專業素養與踏實做事態度，摒棄藍綠對立，團結所有嘉義人，用心建設家鄉，讓嘉義越來越好，不負鄉土養育、鄉親託付的情誼，聚焦嘉義民生建設、醫療資源完善，讓青年返鄉發展、城鄉均衡發展。

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