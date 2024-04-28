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無法逃生！中國問界M7電動車撞擊起火釀3死 事故影片遭刪除

華為與汽車公司賽力斯聯手打造新能源汽車品牌問界，傳出有1輛問界M7撞擊前車起火，不僅安全氣囊未彈出車門也打不開，導致3人慘遭燒死。（圖擷自bilibili）

華為與汽車公司賽力斯聯手打造新能源汽車品牌問界，傳出有1輛問界M7撞擊前車起火，不僅安全氣囊未彈出車門也打不開，導致3人慘遭燒死。（圖擷自bilibili）

2024/04/28 09:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國汽車公司賽力斯與華為聯手打造新能源汽車品牌問界（AITO），孰料本月26日在山西省運城市夏縣路段，傳出1輛問界M7撞擊前方灑水車並起火，不僅安全氣囊未彈出、車門也打不開，導致問界車上3人慘遭燒死，有路過駕駛事後上傳影片卻被刪除，目前備份影片正在中國網路上不斷轉傳。

從中國影音平台bilibili（嗶哩嗶哩）上可以看到，死者家屬於27日接受採訪，透露那天是她的胞弟、丈夫、兒子等3人，開著剛買3個多月的問界M7到運城找她，怎知半路上遇到死劫。

家屬哽咽說，這輛問界M7價格大約人民幣25萬元（約新台幣112萬元），帶有AEB自主煞車功能，不知為何當時沒有啟動，而且從她收到的影片來看，車上安全氣囊在撞擊時並未彈出。

家屬說，她的丈夫和兒子坐在車內後排，弟弟則是駕駛，發生車禍後有1名道路工人和1名好心的路過司機，嘗試想要救出後排乘客，但最終3人還是喪命車內。

家屬透露，無論是賽力斯、華為還是問界，事發後都沒有向她聯繫，27日當天她發現路過駕駛拍下的影片遭刪除，感覺可能是要壓下這件事情。

從網路上流傳的備份影片可以看到，起火問界車旁有個黑色上衣的路過駕駛在奮力砸窗，中國網友認為這明顯是車門在事故後無法打開，導致救人時不得不砸破車窗。

目前中國微博上也出現了「#問界M7起火#」的標籤，在今天（28日）上午9時達到討論度最高峰，但這則原本排在熱搜第2的消息，目前已消失在熱搜排行榜當中，顯然是想要壓制話題熱度。

有中國網友對此痛斥「遙遙領先宣傳的的AEB呢？宣傳的智慧駕駛呢？這時候怎麼不說話了，抖音上面這個家屬發影片頻繁被刪影片是怎麼回事？對輿論控制能力強大到了這種地步？」其他網友則感嘆，「問界M7起火」被撤出熱搜，只能說「愛國品牌」已經成為一種宗教了。

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