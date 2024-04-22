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華為智界電動車壓價攔截小米SU7訂單 中國網友酸：可見賣得很差

華為在競爭對手小米推出首款電動車SU7後，傳出以自家的智界S7進行惡意競爭。智界S7示意圖。（法新社）

華為在競爭對手小米推出首款電動車SU7後，傳出以自家的智界S7進行惡意競爭。智界S7示意圖。（法新社）

2024/04/22 12:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為和奇瑞汽車聯手打造的電動車品牌智界，在競爭對手小米推出首款電動車SU7後傳出惡意競爭，只要是有SU7訂單的車主來買智界S7，就能得到5000人民幣（約新台幣2.2萬元）優惠，中國網友見狀直呼原來智界S7賣得那麼不好。

從中國微博消息可以看到，華為門市銷售人員透露，小米SU7目前交車等待時間比較長，可能要6到8個月左右，如果顧客手上有SU7訂單並購買智界S7，那麼在交付S7尾款時可以折抵車價5000人民幣，至於SU7訂單可繼續保留或退訂。

銷售人員表示，目前這個優惠活動只針對智界S7車款，在今年5月底前各地門市都能辦理。華為這樣的做法，雖然並未要求顧客退訂SU7，但一般人幾乎不可能同時買2輛電動車，削價競爭手段明顯。

中國網友得知消息後議論紛紛，有人直指這就是智界S7提供5000人民幣的優惠來搶小米車主，從中不難發現智界S7並不好賣，華為才會祭出如此手段；不少人則痛斥華為怎麼不去和特斯拉競爭，反而「揮刀向同胞」，並懷疑此舉屬於不正當競爭行為。

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