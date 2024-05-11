美爆乳牛禽流感疫情 聯邦政府撥款65億因應

美國乳牛牧場H5N1疫情擴散，聯邦政府緊急撥款協助牧場應對。（歐新社）

2024/05/11 20:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國9個州的乳牛牧場自3月下旬以來出現H5N1禽流感疫情，且感染範圍可能更加廣泛，迫使聯邦政府10日宣布撥款近2億美元（約65億台幣）應對疫情，包括提供補償金、進行病毒檢測，確保食品供應安全等措施。

美國農業部在3月下旬確認第一起乳牛感染H5N1病毒的案例，之後在9個州逾40個牛群中也檢測到病毒；不僅如此，食品暨藥物管理局（FDA）也在約2成的零售牛奶樣本中發現病毒顆粒，意味疫情的爆發範圍可能更加廣泛。衛生官員表示，目前H5M1無法在人與人之間有效傳播，但科學家表示，病毒在牛等家畜中傳播仍有風險，有可能使病毒適應並進化成人類病原體，一旦如此，將引發另一場疫情。據了解，德州有一名乳牛牧場工人的病毒檢測呈陽性，並通報患有俗稱紅眼症的結膜炎。

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農業部10日宣布，將在未來4個月撥款9800萬美元，向每座牧場提供最多2萬8000美元（約92萬台幣）資金，用於遏阻病毒在動物和人類之間傳播，並對動物和牛奶進行病毒檢測。美國衛生與公共服務部也表示，將透過FDA和疾病管制暨預防中心（CDC）提供1.01億美元，以保護公眾健康和食品供應安全，其中包括3400萬美元用於檢測工作和支持公共衛生實驗室，800萬美元用於疫苗，300萬美元用於廢水監測，以及800萬美元用於確保商業牛奶供應安全。

不過，農業部也承認，某些乳製品生產商一直不太情願讓政府人員進入牧場檢測牛隻，甚至有症狀的牧場工人也不願接受檢測，因為大多數人若需要請假休養，將無法得到補償。因此，農業部也將為受影響的牧場提供每月2000美元（約6萬5000台幣）補助，作為工人防護裝備或負責清洗制服者的資金。允許工人參加政府相關研究的牧場老闆也可獲得財政支持，至於參加研究的工人也可獲得補假。

CDC首席副主任夏哈（Nirav Shah）表示，牧場工人參加採訪及提供鼻液拭子和血液樣本，將發給75美元（2451台幣），且不必同時完成這3項工作，但這個金額被質疑不足以鼓勵更多人進行檢測。統計顯示，美國有15萬至20萬名乳製品工人。

農業部長威薩克（Tom Vilsack）強調，現階段人們毋須擔心牛奶或牛肉供應的安全性，但健康專家仍警告不要飲用生乳，並指巴氏殺菌法（pasteurization，亦稱低溫殺菌法）似乎可以殺死病毒。

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